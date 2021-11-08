В Вилейском опытном лесхозе модернизировали парк техники. Закупили более 50 единиц

Новости Беларуси. Вилейский опытный лесхоз один из лучших в области. Ежемесячно заготовка древесины достигает 15 тысяч кубометров. Работают в плюс. Это возможно благодаря хорошему техническому оснащению, в том числе машинного парка. Недавно на производстве была проведена масштабная модернизация. Закуплено более 50 единиц оборудования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Станочник Виталий Микша работает на предприятии уже более 12 лет. Получил образование в Вилейском сельскохозяйственном лицее. После попал в лесхоз на производство. Его обязанности – это осмотр станка, подготовка оборудования и распил древесины. Работу свою любит, здесь и коллектив дружный, и условия хорошие.

Виталий Микша, работник цеха Вилейского опытного лесхоза:

Когда перешел, как-то вроде прилегло, подошло, понравилось работать, так и остался здесь. Коллектив у нас сплоченный, все хорошо. Зарплата и все остальное устраивает.

Сейчас Виталий трудится за новым станком для окорки мелкотоварной древесины – продукция с повышенным спросом. На линии лесопиления установлена и новая дробилка. За последнее время в Вилейском опытном лесхозе было закуплено более 50 единиц разной техники.