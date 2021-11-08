В Минске проходит акция «Осенняя пора добрых дел». Соцработники доставляют пожилым овощи и фрукты
Новости Беларуси. В столице стартовала благотворительная акция «Осенняя пора добрых дел», в рамках которой работники территориальных центров социального обслуживания населения доставляют нуждающимся пожилым людям сельскохозяйственную продукцию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Овощи и фрукты со своих подворий на благотворительные цели предоставляют фермеры.
Юлия Минич, корреспондент:
Витаминной продукцией пожилых социальные работники Первомайского района обеспечивают с начала месяца. Помогают инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны. Овощи и фрукты доставляют прямо к порогу.
Анатолию Козловскому 63 года. Передвигается он с трудом. И если в теплые дни ненадолго выйти на улицу не проблема, то зимой сложнее. На помощь уже седьмой год приходит соцработник – Павлина Петровна Захаревич. Разбавляет дни доброй улыбкой и теплым сердцем.
Подробности в видеоматериале.