В Минске проходит акция «Осенняя пора добрых дел». Соцработники доставляют пожилым овощи и фрукты

Новости Беларуси. В столице стартовала благотворительная акция «Осенняя пора добрых дел», в рамках которой работники территориальных центров социального обслуживания населения доставляют нуждающимся пожилым людям сельскохозяйственную продукцию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Овощи и фрукты со своих подворий на благотворительные цели предоставляют фермеры.

Юлия Минич, корреспондент:

Витаминной продукцией пожилых социальные работники Первомайского района обеспечивают с начала месяца. Помогают инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны. Овощи и фрукты доставляют прямо к порогу.