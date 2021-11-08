Прямой эфир

В Минске проходит акция «Осенняя пора добрых дел». Соцработники доставляют пожилым овощи и фрукты

08 ноября 2021 14:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В столице стартовала благотворительная акция «Осенняя пора добрых дел», в рамках которой работники территориальных центров социального обслуживания населения доставляют нуждающимся пожилым людям сельскохозяйственную продукцию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Овощи и фрукты со своих подворий на благотворительные цели предоставляют фермеры.

В Минске проходит акция «Осенняя пора добрых дел». Соцработники доставляют пожилым овощи и фрукты-1

Юлия Минич, корреспондент:
Витаминной продукцией пожилых социальные работники  Первомайского района обеспечивают с начала месяца. Помогают инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны. Овощи и фрукты доставляют прямо к порогу.

В Минске проходит акция «Осенняя пора добрых дел». Соцработники доставляют пожилым овощи и фрукты-4

Анатолию Козловскому 63 года. Передвигается он с трудом. И если в теплые дни ненадолго выйти на улицу не проблема, то зимой сложнее. На помощь уже седьмой год приходит соцработник – Павлина Петровна Захаревич. Разбавляет дни доброй улыбкой и теплым сердцем.

Подробности в видеоматериале.

# Социальная помощь # общество # Юлия Минич # Анатолий Козловский # Павлина Захаревич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Вилейском опытном лесхозе модернизировали парк техники. Закупили более 50 единиц
08 ноября 2021 14:28

В Вилейском опытном лесхозе модернизировали парк техники. Закупили более 50 единиц

Загорелась ёмкость с 8000 тонн бензина. Как ликвидировать пожар на нефтебазе, показали спасатели
08 ноября 2021 14:23

Загорелась ёмкость с 8000 тонн бензина. Как ликвидировать пожар на нефтебазе, показали спасатели

С ними дети, беременные женщины. Что сейчас известно о ситуации на польской границе?
08 ноября 2021 14:01

С ними дети, беременные женщины. Что сейчас известно о ситуации на польской границе?