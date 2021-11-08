В Молодечно в новом образовательном комплексе будут учить детей программированию

Новости Беларуси. Важное открытие сегодня, 8 ноября, в Молодечно. В городе начинает работу новый учебно-педагогический комплекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Бурсова, директор учебно-педагогического комплекса детский сад – начальная школа №15:

Здесь у нас предусмотрено получение образования различное, как поликультурное, как компьютерное образование, то есть дети будут обучаться программированию в среде Scratch. Здесь у нас замечательная спортивная база, которой могут воспользоваться как жители микрорайона Восточный, так и жители города Молодечно, поскольку огромный стадион построен не только для учащихся и воспитанников, а для жителей всего города.

До конца года в Минской области планируют открыть еще один детский сад, в агрогородке Колодищи. Его строительство уже завершается.