Новости Беларуси. Без срока давности. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следственная группа уже возобновила расследование нераскрытых преступлений прошлых лет. Активная работа ведется и с архивными документами. Беларусь рассчитывает на помощь России, Германии, Литвы и Польши в расследовании преступлений, у которых нет оправдания. Планирует обратиться в Нюрнберг. Имена умерших виновников должны быть оглашены, а живые преступники привлечены к суду.

Анжелика Курчак, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:

В связи с расследованием настоящего уголовного дела обращаемся ко всем гражданам Беларуси и других стран с просьбой направлять в Генеральную прокуратуру документы, материалы, заявления, иную информацию о деяниях, совершенных немецкими оккупационными властями и их пособниками, бандформированиями по уничтожению гражданского населения Беларуси и иных фактах геноцида во время Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Контактную информацию вы можете получить на официальном сайте Генеральной прокуратуры.