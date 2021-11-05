«В Минске нет такого засилья маршрутных такси». Народный депутат Верховной рады Украины о Беларуси
Трудоспособность и целеустремленность Президента Беларуси дают свои результаты. Об этом заявил народный депутат Украины Евгений Шевченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В эфире одного из телеканалов он поделился личными впечатлениями от поездки в нашу страну. Все как на ладони: качество топлива и живые села. На пути политика были и деревни, которые, по его словам, в своем развитии не уступают и европейским, что уже говорить о столице Беларуси.
Евгений Шевченко, народный депутат Верховной рады Украины:
В Минске нет такого засилья маршрутных такси. 99 % транспорта – это электротяга. Не просто троллейбус, а троллейбус гибридный, который отцепляется от электросети. На аккумуляторах ездит на другие маршруты. Это же автобусы полностью на электротяге, батарейной имеется в виду, автономные. Плюс, жесткий контроль по выбросам. У них хорошее топливо, у них везде «Евро-5», «Евро-6». Машин дымящих я вообще не видел. Там дымящую машину милиция просто забирает на эвакуатор – ее нет.
Также народный депутат считает, что Украине стоит поучиться у Беларуси даже элементарным правилам обустройства городской среды. Все это – результат работы власти. Налицо – грамотная кадровая политика: каждый из чиновников находится на своем месте.