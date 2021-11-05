«В Минске нет такого засилья маршрутных такси». Народный депутат Верховной рады Украины о Беларуси

Трудоспособность и целеустремленность Президента Беларуси дают свои результаты. Об этом заявил народный депутат Украины Евгений Шевченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эфире одного из телеканалов он поделился личными впечатлениями от поездки в нашу страну. Все как на ладони: качество топлива и живые села. На пути политика были и деревни, которые, по его словам, в своем развитии не уступают и европейским, что уже говорить о столице Беларуси.