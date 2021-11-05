«Мы снимаем последний больной вопрос». В Пуховичском районе открыли общежитие для военнослужащих

Новости Беларуси. В Пуховичском районе торжественно открыли общежитие для военнослужащих, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ранее в здании жили учащиеся местного колледжа, после помещение долго не использовалось по назначению, поэтому было принято решение провести реконструкцию. Сейчас это современный объект, он рассчитан на 305 мест. Есть здесь и комнаты для семей с детьми. Жить в новом общежитии будут не только военнослужащие, 10 мест здесь выделят и молодым специалистам Пуховичского района. Специально закупили также технику, мебель, обновили коммуникации.

Ольга Прокопец:

Сделан очень хорошо ремонт, кухни оборудованы всем, что нужно хозяйке. Для детей есть игровые комнаты, есть детская площадка.

Андрей Рубаньков, радист 5-й отдельной бригады специального назначения:

Я с детства мечтал стать разведчиком, и вот моя мечта исполнилась. После того как я подписал контракт, мне сообщили, что будет предоставляться жилье, общежитие. Меня эта новость, конечно же, обрадовала. Это намного лучше, чем снимать квартиру, потому что мне не нужно за него платить. Деньгами, которые я сэкономлю, я могу помочь своим родителям.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

Сегодня мы снимаем последний больной вопрос, который существовал для этой бригады – наличие общежитий. Да, есть казарменный фонд, есть жилищный фонд для офицеров, есть фонд служебного жилья. Не хватало нам общежития одного, чтобы с учетом перестройки сегодняшней бригады, перехода ее на контрактную основу, нам было необходимо размещать военнослужащих контрактной службы. В этом общежитии мы предусматриваем, что на трех этажах будут проживать военнослужащие контрактной службы, на двух этажах – семейная молодежь, которая прибывает.