В Березино продолжается снос ветхого жилья. Совсем скоро в городе появятся новые многоэтажки
Новости Беларуси. Новый дом на 25 квартир ввели в эксплуатацию в Березино. 10 квартир предназначены для арендного жилья. Параллельно продолжается снос старого. Вместо него скоро здесь появится 30-квартирный дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Подробности в материале Юлии Минич.
Юлия Минич, корреспондент:
Территорию возле новой пятиэтажки на Октябрьской уже обустроили. Появились парковка для машин, уютные скамейки. А весной яркие цветники дополнят зеленую зону.
В новеньких квартирах пятиэтажки уже обживаются и подсчитывают плюсы новоселы: расположение в центре, современная детская площадка, пешеходные дорожки. Осталось дело за малым – озеленить территорию. А в перспективе у застройщиков уже новый объект.
Подробности в видеоматериале.