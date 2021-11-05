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В Березино продолжается снос ветхого жилья. Совсем скоро в городе появятся новые многоэтажки

05 ноября 2021 15:08
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Новости Беларуси. Новый дом на 25 квартир ввели в эксплуатацию в Березино. 10 квартир предназначены для арендного жилья. Параллельно продолжается снос старого. Вместо него скоро здесь появится 30-квартирный дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Подробности в материале Юлии Минич.

В Березино продолжается снос ветхого жилья. Совсем скоро в городе появятся новые многоэтажки-1

Юлия Минич, корреспондент:
Территорию возле новой пятиэтажки на Октябрьской уже обустроили. Появились парковка для машин, уютные скамейки. А весной яркие цветники дополнят зеленую зону.

В Березино продолжается снос ветхого жилья. Совсем скоро в городе появятся новые многоэтажки-4

В новеньких квартирах пятиэтажки уже обживаются и подсчитывают плюсы новоселы: расположение в центре, современная детская площадка, пешеходные дорожки. Осталось дело за малым – озеленить территорию. А в перспективе у застройщиков уже новый объект.

Подробности в видеоматериале

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Юлия Минич # Вероника Фомина # Станислав Андроцкий # Даниил Таратин # Фотофакт

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