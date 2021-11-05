В Березино продолжается снос ветхого жилья. Совсем скоро в городе появятся новые многоэтажки

Новости Беларуси. Новый дом на 25 квартир ввели в эксплуатацию в Березино. 10 квартир предназначены для арендного жилья. Параллельно продолжается снос старого. Вместо него скоро здесь появится 30-квартирный дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Подробности в материале Юлии Минич.

Юлия Минич, корреспондент:

Территорию возле новой пятиэтажки на Октябрьской уже обустроили. Появились парковка для машин, уютные скамейки. А весной яркие цветники дополнят зеленую зону.