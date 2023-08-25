Григорий Азаренок, СТВ: Речь идет о гарантиях безопасности лично для Пригожина, что сейчас начала ныть западная пропаганда либеральствующая, наши змагарские: Лукашенко давал, ничего не случилось. Еще раз повторим, что для всей группы «Вагнер» были гарантии безопасности на территории Беларуси. Напомню, на территории Беларуси с ними было все хорошо. Как можно прокомментировать это заявление Батьки и то, что случилось? К какому пониманию и осознанию вы пришли?

Андрей Лазуткин, политолог:

Мы видим, что западная пропаганда решает минимум три крупные задачи. Первая задача – это стравить Лукашенко и Путина, то есть мы союзники, поэтому любые инфоповоды используются, чтобы посеять некие сомнения, подозрения. Это выглядит как некое нарушение договоренности, то есть Лукашенко гарантировал что-то, вот посмотрите, Путин его кинул, бросил и Пригожина таким образом ликвидировал. Давайте подумаем, если бы был такой реально риск, то Пригожин на территории России не появлялся бы, он находился в юрисдикции любой другой страны: в Африке, Беларуси или где-то еще. То, что он туда поехал, летел на какие-то переговоры, говорит о том, что он считал, что находится в безопасности либо есть обстоятельства, которые гарантируют ему неприкосновенность. То есть либо он ошибался в данном случае, либо это действия Запада, какой-то теракт. Я думаю, что следствие это все покажет.

Вторая группа задач, которые Запад уже решает, – это ликвидация и деморализация ЧВК «Вагнер». Неважно, где находятся бойцы: в Запорожье, Беларуси или Африке, главное, чтобы они были обезглавлены, демотивированы. Запад это так подает, что смотрите, вас бросили, начали вашу ликвидацию, начали с командиров, а дальше перейдут к рядовому составу. То есть это такой сигнал, что смотрите, вас всех предали. И что делают украинские нацисты? Они заявляют, что переходите на нашу сторону, давайте СВО завершим в Москве. Все эти призывы – это, знаете, с колен они пытаются работать по появившейся теме. И третье, что нас удивило больше всего, – это заготовки западной прессы. Как только самолет упал, буквально сразу же…