Прямой эфир

Педагоги, врачи, строители. Молодых специалистов объединил слёт профсоюзного актива в Минской области

25 августа 2023 16:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Обмен опытом, беседы на актуальные темы и посещение предприятий. Областной слет молодежного профсоюзного актива проходит в Логойском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Педагоги, врачи, строители. Молодых специалистов объединил слёт профсоюзного актива в Минской области-1

Он собрал 120 человек – это молодые педагоги, врачи, строители и представители других сфер. В программе образовательные лекции и тренинги. Но главная часть форума – живое общение. Молодежь может обсудить волнующие вопросы с приглашенными спикерами. Это депутаты, политологи, журналисты. Среди самых насущных тем – закрепление кадров и льготы для молодых специалистов.

Педагоги, врачи, строители. Молодых специалистов объединил слёт профсоюзного актива в Минской области-4

Анатолий Шеймович, председатель Молодежного совета Минского областного объединения профсоюзов:
Учитывая прошлый опыт проведения, у нас сейчас расширена больше программа на то, чтобы молодежь могла пообщаться между собой, выдать уже какую-то совместную инициативу, проект, чтобы это уже дальше шло на пользу и нашему профсоюзному движению, и самой молодежи. Чтобы они видели отклик от того, что они разработали.

Педагоги, врачи, строители. Молодых специалистов объединил слёт профсоюзного актива в Минской области-7

Виктор Малиновский, председатель Минской областной организации профсоюзов:
Наш форум молодежи сейчас посвящен 85-летию образования Минской области. И сегодня из каждого района прибыли наши отраслевые ребята из молодежи. Всей молодежи у нас где-то 75 тысяч – членов профсоюза в Минской области. Они со всех 15 отраслей приехали, вместе пройдут курсы, посетят наши первичные профсоюзные организации в Жодино, наше крупное предприятие «БЕЛДЖИ».

Педагоги, врачи, строители. Молодых специалистов объединил слёт профсоюзного актива в Минской области-10

Кроме интеллектуальной составляющей, для профсоюзных активистов подготовили культурную программу. Молодые люди посетят мемориальный комплекс «Хатынь» и станут участниками фестиваля «Вытокі».

# Молодые специалисты # общество # Виктор Малиновский # Анатолий Шеймович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Деморализация «Вагнера», стравить Лукашенко и Путина. Какие задачи у западной пропаганды – мнение Лазуткина
25 августа 2023 15:50

Деморализация «Вагнера», стравить Лукашенко и Путина. Какие задачи у западной пропаганды – мнение Лазуткина

Турчин: никакой искусственный интеллект не заменит человеку живое слово учителя
25 августа 2023 15:40

Турчин: никакой искусственный интеллект не заменит человеку живое слово учителя

В Минске обсудили семейные ценности и проблемы молодых педагогов. Что волновало преподавателей?
25 августа 2023 14:52

В Минске обсудили семейные ценности и проблемы молодых педагогов. Что волновало преподавателей?