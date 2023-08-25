Педагоги, врачи, строители. Молодых специалистов объединил слёт профсоюзного актива в Минской области

Новости Беларуси. Обмен опытом, беседы на актуальные темы и посещение предприятий. Областной слет молодежного профсоюзного актива проходит в Логойском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Он собрал 120 человек – это молодые педагоги, врачи, строители и представители других сфер. В программе образовательные лекции и тренинги. Но главная часть форума – живое общение. Молодежь может обсудить волнующие вопросы с приглашенными спикерами. Это депутаты, политологи, журналисты. Среди самых насущных тем – закрепление кадров и льготы для молодых специалистов.

Анатолий Шеймович, председатель Молодежного совета Минского областного объединения профсоюзов:

Учитывая прошлый опыт проведения, у нас сейчас расширена больше программа на то, чтобы молодежь могла пообщаться между собой, выдать уже какую-то совместную инициативу, проект, чтобы это уже дальше шло на пользу и нашему профсоюзному движению, и самой молодежи. Чтобы они видели отклик от того, что они разработали.

Виктор Малиновский, председатель Минской областной организации профсоюзов:

Наш форум молодежи сейчас посвящен 85-летию образования Минской области. И сегодня из каждого района прибыли наши отраслевые ребята из молодежи. Всей молодежи у нас где-то 75 тысяч – членов профсоюза в Минской области. Они со всех 15 отраслей приехали, вместе пройдут курсы, посетят наши первичные профсоюзные организации в Жодино, наше крупное предприятие «БЕЛДЖИ».