Турчин: никакой искусственный интеллект не заменит человеку живое слово учителя

Новости Беларуси. Никакой искусственный интеллект не заменит человеку живое слово учителя. Об этом заявил глава столичного региона Александр Турчин на областной педагогической конференции в Жодино. Обсудить развитие образовательной отрасли собрались около 500 представителей сферы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это руководители учреждений образования, учителя, ветераны труда, молодые специалисты. Как было отмечено, сегодня отдельной темой становится борьба за детские умы. Мир становится технологичнее. В ногу со временем должно идти и образование. Чтобы воспитать достойное поколение, в регионе создана и совершенствуется система профориентации. Так, в 15 районах откроются инженерные классы, во всех школах – военно-патриотические. Особое внимание также инклюзивному образованию. Ведь учитель для ребенка – это проводник в большой мир знаний.

Марина Миклашевская, директор СШ № 1 Логойска:

Мне очень повезло в жизни, потому что у меня были очень хорошие педагоги. Меня учили работать, любить детей, любить себя, любить Родину и родной город. Благодаря этому я состоялась. И стоило 27 лет жизни посвятить такой очень доброй и нужной профессии, как учитель.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Я первый раз на конференции педагогической побывал, наверное, в классе пятом, когда как ребенок читал стихи учителям. Поэтому традиция длительная, не хочу нарушать, потому что важная очень составляющая – встретиться, сверить часы, как старт новой образовательной кампании.