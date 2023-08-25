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Турчин: никакой искусственный интеллект не заменит человеку живое слово учителя

25 августа 2023 15:40
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Новости Беларуси. Никакой искусственный интеллект не заменит человеку живое слово учителя. Об этом заявил глава столичного региона Александр Турчин на областной педагогической конференции в Жодино. Обсудить развитие образовательной отрасли собрались около 500 представителей сферы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Турчин: никакой искусственный интеллект не заменит человеку живое слово учителя-1

Это руководители учреждений образования, учителя, ветераны труда, молодые специалисты. Как было отмечено, сегодня отдельной темой становится борьба за детские умы. Мир становится технологичнее. В ногу со временем должно идти и образование. Чтобы воспитать достойное поколение, в регионе создана и совершенствуется система профориентации. Так, в 15 районах откроются инженерные классы, во всех школах – военно-патриотические. Особое внимание также инклюзивному образованию. Ведь учитель для ребенка – это проводник в большой мир знаний.

Марина Миклашевская, директор СШ № 1 Логойска:
Мне очень повезло в жизни, потому что у меня были очень хорошие педагоги. Меня учили работать, любить детей, любить себя, любить Родину и родной город. Благодаря этому я состоялась. И стоило 27 лет жизни посвятить такой очень доброй и нужной профессии, как учитель.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Я первый раз на конференции педагогической побывал, наверное, в классе пятом, когда как ребенок читал стихи учителям. Поэтому традиция длительная, не хочу нарушать, потому что важная очень составляющая – встретиться, сверить часы, как старт новой образовательной кампании.

Турчин: никакой искусственный интеллект не заменит человеку живое слово учителя-4

Во время форума также наградили лучших представителей сферы. Почетных грамот и благодарностей руководства области удостоены 20 профессионалов. Нагрудный знак «Отличник образования» вручили семи специалистам.

# Образование в Беларуси # общество # Александр Турчин # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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