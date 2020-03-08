Почему юмористическое издание назвали «Громилка»? Малоизвестная история времён войны, связанная с Твардовским

Существует много предположений, почему установку БМ-13 начали называть «катюшей».
Несколько версий приводятся здесь.
Автор фильма о «Катюше»: нашли уникальные истории, документы, гриф секретности с которых сняли несколько месяцев назад
Существует много предположений, почему установку БМ-13 начали называть «катюшей».
Несколько версий приводятся здесь.
Автор фильма о «Катюше»: нашли уникальные истории, документы, гриф секретности с которых сняли несколько месяцев назад
Елена Устинова, краевед, главный библиотекарь библиотеки № 2 им. А. Кольцова (Воронеж, Россия):
Есть совершенно малоизвестная удивительная история, связанная с создателем Василия Теркина – знаменитым поэтом Твардовским.
В 41-м году у нас в Воронеже базировался штаб юго-западного фронта. При нем, конечно, была газета «Красная Звезда», где военкорами – военными корреспондентами – работало очень много литераторов, поэтов, писателей, которые надели погоны. И лидером среди них был Александр Трифонович Твардовский.
И вот однажды его вызвали в политотдел и сказали: «Александр Трифонович! Тяжелое время, но все равно людям надо поднимать дух. Давайте мы придумаем еженедельное приложение к нашей газете и какую-то юмористическую. И надо было придумать ей название.
И тогда Твардовский услышал от воронежцев, что на заводе Коминтерна делают необычное орудие, которое народ для себя назвал «громилка» – от слова «громить». Потому что, конечно, звуки ужасные – громить все на своем пути. И Твардовский сказал: «Давайте мы приложение юмористическое назовем «Громилка»! И так оно и было.
О легендарной «катюше» рассказали в фильме «Битва под Оршей: рождение легенды».
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