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«Не надо забывать о том, что он и человек». Как защитить учителя? Мнение Поповой

07 марта 2020 20:50
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Роль учителя и этический кодекс педагога обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Как вам кажется, не низвели мы, в том числе, не самыми умными телодвижениями в своё время, учителя до представителя сферы услуг? Есть здесь проблема?

«Не надо забывать о том, что он и человек». Как защитить учителя? Мнение Поповой-1

Оксана Попова, проректор Республиканского института профессионального образования:
Может быть, вот в продолжение высказываний коллег необходимо обратить внимание, что вот этот документ, который мы сейчас обсуждаем, он, на мой взгляд, требует взгляда ещё с одной стороны. Он в некоторой степени защищает педагога от непомерных требований со стороны общества.

Ну, может быть, не говорить широко: «со стороны общества», но тогда, когда родитель представляет, что его воспитание закончилось с переходом ребёнка в школу, наверное, здесь что-то не так. Когда ребёнок не подготовлен, наверное, в семье к тому, чтобы уважительно относиться к старшему человеку, обременённому знаниями, опытом и многими другими вещами, наверное, здесь необходима корректировка, наверное, необходимо обратиться к каким-то постулатам и к каким-то нормам, которые, может быть, ненавязчивые, может быть, не на уровне документа, закона, жёсткого императива будет вводиться, а это будет на уровне обсуждения всех заинтересованных.

И тогда, действительно, педагог будет защищён, потому что получается так, что педагог должен быть всегда, везде и во всём, но не надо забывать о том, что он и человек.

Оксана Попова: «За выпускника профессионально-технического и среднего специального образования бьются»

Игорь Марзалюк:
И он во всем не прав, как правило.

Оксана Попова:
Да.

Игорь Марзалюк:
Он должен оправдываться перед родителями, детьми, ему можно нахамить безнаказанно.

# Образование в Беларуси # общество # Оксана Попова

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