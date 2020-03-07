Оксана Попова: «За выпускника профессионально-технического и среднего специального образования бьются»

Роль учителя и этический кодекс педагога обсуждали в программе «В обстановке мира».

«Не надо забывать о том, что он и человек». Как защитить учителя? Мнение Поповой

Оксана Попова, проректор Республиканского института профессионального образования:

Обстановка с высшим образованием несколько меняется. С одной стороны, образование – это очень инновационная система, но я могу сказать о том, что мы ведём уже аналитику на протяжении 5-6 лет и если раньше у нас были очень пролонгированные допнаборы в профессионально-технические и средние специальные учебные заведения, то сейчас ситуация меняется.

Для того, чтобы сейчас родитель сделал выбор, они начинают задумываться, сколько времени уходит на получение высшего образования и каков потом выход. Практикоориентированности очень мало, а когда мы говорим о системе профессионально-технического и среднего специального образования, то с одной стороны – это и сроки обучения, это и практикоориентированность, это и социальный пакет, который он получает и за этого специалиста бьются. За выпускника профессионально-технического и среднего специального образования бьются.

Я даже, уходя к вам, слушала передачу относительно профиля кадров, которые нужны для Минска – востребованы профессии, которые как раз дают профессионально-техническое и среднее специальное. И родители это начинают понимать, да, это произойдёт небыстро, да, для нас важен и индекс человеческого развития, где один из показателей – это уровень образования.