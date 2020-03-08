Президент Беларуси женщинам: вы наполняете нашу жизнь добротой и гармонией

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с 8 Марта. Слова Президента Беларуси приводятся на сайте главы государства.

Поздравление с Днём женщин

Дорогие соотечественницы!

Примите самые искренние и тёплые поздравления с Днём женщин.

8 Марта – радостный и всеми любимый праздник. Эта дата является замечательным поводом, чтобы ещё раз поблагодарить мам и бабушек, жён и дочерей, сестёр и коллег за мудрость, доброту, трудолюбие и гармонию, которыми они наполняют нашу жизнь, делая её ярче и счастливее.

Созидательная красота и активная жизненная позиция, профессиональные, творческие и спортивные достижения, умение достойно воспитывать подрастающее поколение – главные черты белорусских женщин.

В этот праздничный день желаю, чтобы в ваших сердцах всегда была цветущая весна, а в доме звучали звонкие детские голоса, царили любовь и взаимопонимание.

Александр Лукашенко.