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Президент Беларуси женщинам: вы наполняете нашу жизнь добротой и гармонией

08 марта 2020 07:21
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с 8 Марта. Слова Президента Беларуси приводятся на сайте главы государства. 

Поздравление с Днём женщин 

Дорогие соотечественницы! 

Примите самые искренние и тёплые поздравления с Днём женщин. 

8 Марта – радостный и всеми любимый праздник. Эта дата является замечательным поводом, чтобы ещё раз поблагодарить мам и бабушек, жён и дочерей, сестёр и коллег за мудрость, доброту, трудолюбие и гармонию, которыми они наполняют нашу жизнь, делая её ярче и счастливее. 

Созидательная красота и активная жизненная позиция, профессиональные, творческие и спортивные достижения, умение достойно воспитывать подрастающее поколение – главные черты белорусских женщин. 

В этот праздничный день желаю, чтобы в ваших сердцах всегда была цветущая весна, а в доме звучали звонкие детские голоса, царили любовь и взаимопонимание. 

Александр Лукашенко.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко

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