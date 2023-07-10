Почему X-Factor, а не «Славянский базар»? Никита Белько и Настя Кравченко поделились опытом

Новости Беларуси. Как Александрия сближает народы Беларуси и России? Какие санкции Запад накладывает на наше искусство? Почему Европа и США пытаются отменить культуры? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу» и обсудят насущные вопросы.

Алена Сырова, СТВ:

Ребята, вы пошли на X-Factor. Почему не на «Славянский базар»?

Настя Кравченко, артист:

Потому что… А, я поняла! Конкретно в моем случае я была уже слишком взрослая для детского конкурса и еще не доросла до взрослого.

Алена Сырова:

Мысли такие были или нет?