Почему X-Factor, а не «Славянский базар»? Никита Белько и Настя Кравченко поделились опытом

Новости Беларуси. Как Александрия сближает народы Беларуси и России? Какие санкции Запад накладывает на наше искусство? Почему Европа и США пытаются отменить культуры? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу» и обсудят насущные вопросы.
Алена Сырова, СТВ:
Ребята, вы пошли на X-Factor. Почему не на «Славянский базар»?
Настя Кравченко, артист:
Потому что… А, я поняла! Конкретно в моем случае я была уже слишком взрослая для детского конкурса и еще не доросла до взрослого.
Алена Сырова:
Мысли такие были или нет?
Настя Кравченко:
Были, были.
Никита Белько, артист:
Я пробовался на детский «Славянский базар».
Кирилл Казаков, СТВ:
У тебя же академическое образование во многом, да? Ты человек, который ближе к оркестру Максима, нежели к X-Factor.
Никита Белько:
Смотрите, одновременно я и ближе к оркестру, конечно же, потому что у меня классическое образование. Но в то же время я с пяти лет эстрадной музыкой занимаюсь, и также я близок и к этой составляющей. Я как бы участвовал до X-Factor в других музыкальных шоу, и в России. Поэтому 50 на 50.
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