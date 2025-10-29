Юниорский чемпионат Европы по тяжёлой атлетике. Результаты белорусов

В Албании продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи с участием белорусских штангистов. Участники соревнований разыгрывают медали в двух возрастных категориях – до 20 и 23 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В весе до 58 килограммов у девушек борьбу за место на пьедестале вели сразу две соотечественницы. Ольга Галынская в сумме за рывок и толчок набрала 187 килограммов и заняла итоговое седьмое место. У Виктории Гнап на 9 килограммов меньше – она стала десятой.

Роману Глуховскому, выступающему в категории до 65 килограммов в двоеборье покорились 253 килограмма. Он остановился на 9-й позиции. В четверг за награды поспорят еще три наших спортсмена. Всего континентальный форум собрал более 400 юных штангистов из 42 стран.