Белорусы отличились в играх НХЛ – результаты

Голевой пас Артема Левшунова помог «Чикаго» на домашнем льду обыграть «Оттаву» – 7:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский защитник отметился ассистом на 23 минуте. Воспитанник Жлобинской школы хоккея начинал поединок в стартовой паре обороны, провел на льду 13,5 минуты, исполнил один бросок в створ, применил силовой прием, совершил перехват и блок-шот, завершил встречу с показателем полезности 0. Это третий результативный балл земляка в сезоне.

«Вашингтон» с Алексеем Протасом в составе в гостях минимально уступил «Далласу» – 0:1. Наш форвард получил солидный айс-тайм – 19 минут 23 секунды, однако очков не набрал. С начала текущего розыгрыша в активе нападающего 9 баллов и показателе полезности +5.

«Калгари» Егора Шаранговича уступил «Торонто» – 3:4. Соотечественник начинал матч в третьем звене, провел на льду 12 минут 18 секунд, два раза угрожал неприятельским воротам и получил 0 в графе полезности.