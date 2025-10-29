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Егор Бориков признан игроком дня в КХЛ

29 октября 2025 19:04
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Нападающий минского «Динамо» Егор Бориков признан игроком дня в Континентальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Он внес весомый вклад в победу над «Сочи» с крупным результатом – 8:2. Форвард «зубров» впервые в карьере набрал четыре очка за игру. Он отметился заброшенными шайбами на 2-й и 23-й минутах встречи. А также дважды ассистировал партнерам по команде. По итогам опроса Егор получил 31 % голосов и значительно опередил идущего вторым вратаря «Автомобилиста» Владимира Галкина, который совершил 37 сейвов в победном матче против «Трактора».

Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартальнова проведут 30 октября против «Амура» из Хабаровска.

# Хоккей

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