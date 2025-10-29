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Делегация из Уфы с рабочим визитом в Минске

29 октября 2025 19:13
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Промышленная кооперация, туризм и даже мусоропереработка. Минск и Уфа расширяют сотрудничество. Делегация из столицы Башкортостана с визитом в белорусской столице. Первый заместитель председателя Мингорисполкома встретился с первым заместителем главы Администрации городского округа Уфы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Так, будет продолжено сотрудничество Уфимского трамвайно-троллейбусного завода и МАЗа, в рамках которого налажено совместное производство современных машин. Уфа закупает 25 троллейбусов. Также стороны обсудили поставки белорусской коммунальной техники, речь о специализированных машинах для раздельного сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. Уфимскую сторону интересуют комплексные решения, позволяющие внедрять передовые методы работы, которые гости увидели в Минске.

Делегация из Уфы с рабочим визитом в Минске-2

Александр Комендант, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Мы видим потребность города Уфы в коммунальной технике. Завтра мы посещаем МТЗ, и, я думаю, мы будем проговаривать уже конкретные единицы поставки техники на следующий год. Безусловно, сегодня экспортные поставки идут, но мы должны понимать, что мы работаем сегодня в непростых экономических условиях. Техника дорогостоящая. Это завязаны различные финансовые инструменты, программы лизинга, кредитные ставки. И даже в этих условиях поставки продолжают расти.

Делегация из Уфы с рабочим визитом в Минске-4

Сергей Кожевников, первый заместитель главы Администрации Уфы (Россия):
Во-первых, мы прибыли сюда по обмену опытом, увидеть, как работает коммунальный блок. Как я уже озвучил, нас интересует в первую очередь работа коммунального блока, как организовано в Минске, это мусоросортировка. Мы сегодня посетили предприятие, посмотрели, как полигон обустроен, потому что мы сейчас занимаемся этим вопросом, как раз для того, чтобы применить ваш опыт уже в своем проекте по строительству мусоросортировочного завода и полигона.

Делегация из Уфы посетила новый производственный корпус автобусного завода и сердце предприятия – главный автосборочный конвейер. Посмотрели новые разработки МАЗа. В частности, модель 18-метрового автобуса для перевозки пассажиров в часы пик. 

Делегация из Уфы с рабочим визитом в Минске-6

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:
Мы посетили несколько предприятий, которые в своей деятельности используют технику, которая производится на автозаводе. Уточнили различного рода моменты о том, насколько это эффективно, насколько это удобно.

Прорабатываются перспективы расширения поставок белорусской техники в столицу Башкортостана. В рамках визита гости из России также посетят «Белкоммунмаш», Минский тракторный завод и ряд других предприятий.

# Беларусь-Россия

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