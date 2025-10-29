Делегация из Уфы с рабочим визитом в Минске

Промышленная кооперация, туризм и даже мусоропереработка. Минск и Уфа расширяют сотрудничество. Делегация из столицы Башкортостана с визитом в белорусской столице. Первый заместитель председателя Мингорисполкома встретился с первым заместителем главы Администрации городского округа Уфы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, будет продолжено сотрудничество Уфимского трамвайно-троллейбусного завода и МАЗа, в рамках которого налажено совместное производство современных машин. Уфа закупает 25 троллейбусов. Также стороны обсудили поставки белорусской коммунальной техники, речь о специализированных машинах для раздельного сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. Уфимскую сторону интересуют комплексные решения, позволяющие внедрять передовые методы работы, которые гости увидели в Минске.

Александр Комендант, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы видим потребность города Уфы в коммунальной технике. Завтра мы посещаем МТЗ, и, я думаю, мы будем проговаривать уже конкретные единицы поставки техники на следующий год. Безусловно, сегодня экспортные поставки идут, но мы должны понимать, что мы работаем сегодня в непростых экономических условиях. Техника дорогостоящая. Это завязаны различные финансовые инструменты, программы лизинга, кредитные ставки. И даже в этих условиях поставки продолжают расти.

Сергей Кожевников, первый заместитель главы Администрации Уфы (Россия):

Во-первых, мы прибыли сюда по обмену опытом, увидеть, как работает коммунальный блок. Как я уже озвучил, нас интересует в первую очередь работа коммунального блока, как организовано в Минске, это мусоросортировка. Мы сегодня посетили предприятие, посмотрели, как полигон обустроен, потому что мы сейчас занимаемся этим вопросом, как раз для того, чтобы применить ваш опыт уже в своем проекте по строительству мусоросортировочного завода и полигона. Делегация из Уфы посетила новый производственный корпус автобусного завода и сердце предприятия – главный автосборочный конвейер. Посмотрели новые разработки МАЗа. В частности, модель 18-метрового автобуса для перевозки пассажиров в часы пик.