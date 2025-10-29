Сэм Энас – в рейтинге лучших игроков КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас вошел в топ лучших игроков Континентальной хоккейной лиги за прошедшие три недели текущего сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Этот рейтинг рассчитывается на основе показателей статистики. Помимо очков учитывается среднее количество отборов, силовых приемов и блокированных бросков за игру, а также голы, забитые в равных составах, меньшинстве и большинстве. Американский форвард «зубров» расположился на 6-й строчке с рейтингом – 3,42.

Кроме того, Энас – самый результативный хоккеист «минчан» в чемпионате – в его активе 22 балла. Он набирает очки уже в семи поединках подряд и входит в число лучших бомбардиров всей лиги. Первое место в топе осталось за голкипером «Северстали» – Александром Самойловым. Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартальнова проведут 30 октября на домашнем льду против «Амура» из Хабаровска.