Сборные Беларуси и Ирака провели товарищеский матч по гандболу

В преддверии международного турнира по гандболу, в котором примут участие две сборные Беларуси и национальные дружины России и Ирака, состоялся товарищеский поединок между СКА-Минском и гостями из Ближнего Востока, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дмитрий Матвеенко, игрок ГК СКА-Минск:

Много усыпляли темп, лежали, ждали врачей. Это отвлекает. Это больше, наверное, балканская школа гандбола. Но в целом на нашу игру это никак не повлияло, и мы уверенно выиграли.

Дмитрий Никуленков, главный тренер ГК СКА-Минск:

Это новый вызов, потому что мы отстранены от этих всех игр. И для нас, конечно, это поколение подрастающее, они очень талантливые, все очень хотят себя зарекомендовать, проявить, но, к сожалению, у них нет международных игр. И любая международная игра – это просто какой-то подарок с небес.

Подходили очень серьезно к ним, потому что то, что я видел, они в азиатских играх своих здорово играют. Там 5-6 место занимают, а там не такой простой гандбол, как кажется. Да и вообще, в принципе, все уже научились играть в гандбол. Знаете, нет уже слабых или сильных соперников.