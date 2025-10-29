Сборная Ирака по гандболу прилетела в Минск на международный турнир. В преддверии борьбы – чемпион Беларуси СКА-Минск пригласил гостей на батл.
С подробностями Юлия Силипицкая.
Сборная Ирака по гандболу прилетела в Минск на международный турнир. В преддверии борьбы – чемпион Беларуси СКА-Минск пригласил гостей на батл.
С подробностями Юлия Силипицкая.
Ситуация для белорусских гандболистов, собственно, как и для российских, на международной арене неприятная. Наши сборные и клубы все еще находятся в международном бане.
Однако федерация начала проработку восточного вектора сотрудничества и в календаре наших команд появились интересные встречи, о которых раньше и не задумывались. В марте белорусы выехали в Иран, а сегодня сборная Ирака прибыла в столицу.
Чемпион страны СКА-Минск по праву выиграл путевку на европейские старты, но и тут шлагбаум. Пользуясь случаем, что сборная Ирака прибыла в столицу, минчане пригласили гостей до начала турнира на дружественный матч. Сборная Беларуси поддерживала «армейцев» на трибунах.
Игорь Белявский, игрок сборной Беларуси по гандболу:
Довольно интересно было посмотреть, никогда не видел, как Ирак играет. Что-то новое увидел, для себя подметил. Было интересно посмотреть. Судя по первому тайму, очень бегущая команда, долгоатакующая, не делает каких-то поспешных решений.
Здесь действительно была на что посмотреть. Западная и восточная школы разные и по подходам, и по содержанию, так что опыт обе дружины приобрели колоссальный. Итоговый счет противостояния среды – 37:25 в пользу армейцев.
Подробности в видео.