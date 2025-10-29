Сборная Ирака по гандболу прилетела в Минск на международный турнир. В преддверии борьбы – чемпион Беларуси СКА-Минск пригласил гостей на батл.

Ситуация для белорусских гандболистов, собственно, как и для российских, на международной арене неприятная. Наши сборные и клубы все еще находятся в международном бане.

Однако федерация начала проработку восточного вектора сотрудничества и в календаре наших команд появились интересные встречи, о которых раньше и не задумывались. В марте белорусы выехали в Иран, а сегодня сборная Ирака прибыла в столицу.

Чемпион страны СКА-Минск по праву выиграл путевку на европейские старты, но и тут шлагбаум. Пользуясь случаем, что сборная Ирака прибыла в столицу, минчане пригласили гостей до начала турнира на дружественный матч. Сборная Беларуси поддерживала «армейцев» на трибунах.