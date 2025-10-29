Белорусы завоевали бронзу на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту

Белорусские пожарные среди сильнейших на планете! В эти дни наши огнеборцы успешно выступают на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Эр-Рияде. В их копилке очередная бронзовая медаль. 29 октября в столице Саудовской Аравии определяли лучших в преодолении 100-метровой полосы препятствий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорус Никита Черепко в финале завоевал бронзовую медаль, уступив соперникам из России. 100-метровка с препятствиями – это дистанция, в ходе которой необходимо преодолевать барьеры, перенося и соединяя пожарные рукава. Это своеобразная проверка на скорость реакции, точность и уверенность при выполнении различных элементов.

Никита Черепко, участник мужской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту:

Любой спортсмен хочет завоевать золото, я чувствовал это по ногам, что могу соперничать с ребятами из России. Может быть, быстрый полуфинал, не успел восстановиться просто перед финалом. Жара, поэтому, скорее всего, не хватило восстановления. Ну, как есть. Бронза. Спасибо всем, кто меня болел. Привет большое семье, жене и детям. Тройку лидеров на 100-метровке с препятствиями определяли сегодня и среди женщин. Две наши соотечественницы попали в полуфинальный забег, но на этом прекратили борьбу за медали. В результате за звание чемпиона мира боролись только представители России и Узбекистана.