«Мы всей республикой поехали на Могилёвщину». Куда уходит древесина после буреломов?

Новости Беларуси. Будет ли в 2022 году дефицит дров в мире? Куда поставляется деловая древесина? Ответы на волнующие вопросы дали спикеры в прямом эфире ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Андрей Антонович, а что касается развития... Чтобы все эти предприятия работали, понятное дело, нужно сырье. Что мы будем делать по линии министерства для сохранности нашего самого главного богатства? Поясню. Действительно очень много в последнее время мы слышим о том, что вырубают леса, погибают леса, какой-то год у нас короед поел, какой-то год – ураган. Многие говорят: помните, как раньше около Минска было зелено-красиво, куда ни глянь – везде лес, сейчас везде стройка. Складывается впечатление, что действительно в какой-то момент мы можем столкнуться с дефицитом этого леса. Что вы делаете, какие меры предпринимаете?

Андрей Мацкевич, начальник управления производства и реализации продукции Министерства лесного хозяйства Беларуси:

Где-то мы уже затрагивали эту тему сегодня, косвенно как раз те природные катаклизмы, которые встречаются, в любом же случае мы идем и ликвидируем последствия этих буреломов. В частности, бурелом этого года, майский особенно был крупный, порядка 10 тысяч гектаров одних только сплошных санитарных рубок. Все убрали, все вычистили, все внедрили в производство. Алена Сырова:

А нет такого, что под марочку короеда какие-нибудь могут быть нечистые моменты? Андрей Мацкевич:

Нет помарочек. Сегодня за специалистами лесного хозяйства очень много контролирующего. Кирилл Казаков, СТВ:

Госконтроль, который может за этим следить.