«Мы всей республикой поехали на Могилёвщину». Куда уходит древесина после буреломов?
Новости Беларуси. Будет ли в 2022 году дефицит дров в мире? Куда поставляется деловая древесина? Ответы на волнующие вопросы дали спикеры в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Андрей Антонович, а что касается развития... Чтобы все эти предприятия работали, понятное дело, нужно сырье. Что мы будем делать по линии министерства для сохранности нашего самого главного богатства? Поясню. Действительно очень много в последнее время мы слышим о том, что вырубают леса, погибают леса, какой-то год у нас короед поел, какой-то год – ураган. Многие говорят: помните, как раньше около Минска было зелено-красиво, куда ни глянь – везде лес, сейчас везде стройка. Складывается впечатление, что действительно в какой-то момент мы можем столкнуться с дефицитом этого леса. Что вы делаете, какие меры предпринимаете?
Андрей Мацкевич, начальник управления производства и реализации продукции Министерства лесного хозяйства Беларуси:
Где-то мы уже затрагивали эту тему сегодня, косвенно как раз те природные катаклизмы, которые встречаются, в любом же случае мы идем и ликвидируем последствия этих буреломов. В частности, бурелом этого года, майский особенно был крупный, порядка 10 тысяч гектаров одних только сплошных санитарных рубок. Все убрали, все вычистили, все внедрили в производство.
Алена Сырова:
А нет такого, что под марочку короеда какие-нибудь могут быть нечистые моменты?
Андрей Мацкевич:
Нет помарочек. Сегодня за специалистами лесного хозяйства очень много контролирующего.
Кирилл Казаков, СТВ:
Госконтроль, который может за этим следить.
Андрей Мацкевич:
Помарочек не может быть. Что касается темы необходимости, как раз это то, о чем мы сегодня говорили, чтобы те объемы производства либо объемы переработки непосредственно всегда сходились с заготовкой. Сегодня тема рубок почему так остро стояла? О чем говорили – послевоенный лес, сегодня возраст спелости леса – 80 лет. Мы снимаем сегодня в лесу, если можно так сказать, урожай. То есть если на поле он снимается раз в год, то у нас – раз в 80 лет. Здесь тема этих массовых каких-то вырубок.
Алена Сырова:
Предприятия наши тогда должны быть перегружены сырьем.
Андрей Мацкевич:
Предприятия не перегружены, все в обычной планомерной работе. Опять же, коснувшись темы бурелома, если мы всей республикой поехали на Могилевщину осуществлять ликвидацию последствий буреломов, то где-то в здоровые насаждения, в плановые мероприятия мы не пошли.