Почему существует оппозиция и кто в этом виноват? Ответил Никита Рачиловский

Новости Беларуси. День народного единства. Почему важно отмечать этот праздник? Что связывает прошлое и настоящее Беларуси? Единство во всех смыслах станет поводом постпраздничной дискуссии на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире на СТВ. Кирилл Казаков, СТВ:

Виктор, смотрите, есть много людей, которые смелые. Потому что, насколько я знаю, каждого в августе 2020-го и чуть позже, которые отстаивали свои принципы, и принципы эти совпадали с принципами государства. И таких людей много. Шесть здесь, а еще припишите три нуля, а то и четыре.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Если бы их было мало, мы бы не победили.