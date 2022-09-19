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Почему существует оппозиция и кто в этом виноват? Ответил Никита Рачиловский

19 сентября 2022 20:17
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Новости Беларуси. День народного единства. Почему важно отмечать этот праздник? Что связывает прошлое и настоящее Беларуси? Единство во всех смыслах станет поводом постпраздничной дискуссии на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире на СТВ.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Виктор, смотрите, есть много людей, которые смелые. Потому что, насколько я знаю, каждого в августе 2020-го и чуть позже, которые отстаивали свои принципы, и принципы эти совпадали с принципами государства. И таких людей много. Шесть здесь, а еще припишите три нуля, а то и четыре.  

Почему существует оппозиция и кто в этом виноват? Ответил Никита Рачиловский-1

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Если бы их было мало, мы бы не победили.  

Почему существует оппозиция и кто в этом виноват? Ответил Никита Рачиловский-4

Виктор Саевич, магистр политических наук:  
Но многие дрогнули, многие под плинтус прятались.  

Олег Гайдукевич:  
Господи. Разные и журналисты уходили. Это же не самое главное.  

Почему существует оппозиция и кто в этом виноват? Ответил Никита Рачиловский-7

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:  
Здесь плавный переход к этому Onliner, то есть есть ресурсы, которые еще не запрещены, но они преподносят информацию недолжным образом. Для меня, если честно, до сих пор шок, что он существует. В 2020-м году Onliner заблокировали.  

Кирилл Казаков:  
Он существует.  

Никита Рачиловский:  
Понятное дело. Но они как преподносят освещение событий, какие-то исторические факты, пытаются доказать абсурд того, что мы ввели какие-то новые праздники, то, что мы собираемся. Если бы «Минск-Арена» могла вместить еще больше людей, еще 50 тысяч людей, там бы вся страна собралась.  

Кирилл Казаков:  
Да.  

Никита Рачиловский:  
Но пока есть такие ресурсы, которые преподносят информацию, замалчивают, но больше делают акцент на каком-то вторичном, что для нас незначимо. Это все будет существовать.  

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# Государственная политика # общество # Кирилл Казаков # Олег Гайдукевич # Виктор Саевич # Никита Рачиловский # Фотофакт

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