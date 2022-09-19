«Дайте детям чёткие понятия!» Олег Гайдукевич объяснил, как учить молодёжь патриотизму

Новости Беларуси. День народного единства. Почему важно отмечать этот праздник? Что связывает прошлое и настоящее Беларуси? Единство во всех смыслах станет поводом постпраздничной дискуссии на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире на СТВ. Кирилл Казаков, СТВ:

Я знаю, что такое молодежь, не понаслышке. 14-летний 8-классник живет вместе со мной. Ему объяснить какие-то вещи иногда крайне сложно, потому что у него совсем другие истории в голове. Он совершенно другим думает, о другом мыслит, вообще не пытается вникнуть в историю. Я его каким-то образом обучаю, приобщаю. И я знаю, как это сложно. Каким образом, начиная с 8-го класса, человека привлечь к тому, чтобы он этот праздник прочувствовал? Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Это работа большая. Если мы говорим про школу, это работа педагога и всего состава, который есть в школе, насколько они замотивированы работать с подрастающим поколением.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я сегодня прочитал интересную информацию. Люди возмущаются, они говорят: вот вы говорите о 17 сентября, об истории, а у нас до сих пор есть экскурсоводы, которые водят экскурсии по территории западной Беларуси и рассказывают, как хорошо жилось при польской оккупации. Они не водят в концлагерь, который открыли поляки на территории Беларуси. Тут тоже есть вопросы. И что касается истории, как работать с молодежью. Не хочу, чтобы это выглядело, что я хвалю Президента. Вы знаете, что не любит молодежь больше всего? Моя дочь – студентка второго курса. Когда ей говоришь – не конкретно, а начинаешь как рыба плавать. Может, так, может, вот так. Дайте детям четкие понятия! Если мы говорим о 17 сентября, надо им объяснять четко и ясно – это праздник. Потому что если бы 17 сентября не было, не было бы этой территории у Беларуси никогда. В Пинске была бы Польша. Гродно – это была бы Польша. Не было бы белорусской нации в этом виде и не было бы нашей страны. Когда им так объясняешь, им понятно. Если учитель выходит к доске и говорит: вы знаете, события очень неоднозначные, можно по-разному абсолютно к этом относиться. Какое по-разному? Гордиться надо!

Никита Рачиловский:

Есть такие педагоги молодые, которые получают образование, а уже на студенческой скамье начинают с преподавателем огрызаться, доказывать. «Нет, 17 сентября было по-другому». Олег Гайдукевич:

Я же Президента так и не похвалил! Его исторический урок 1 сентября и выступление 17 сентября. И впервые я хочу покритиковать за прошлые годы. Исторические экспозиции у нас часто делали. Впервые я увидел четко и ясно, что хорошо, что плохо. Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Но здесь важен помимо государственного влияния на эти вопросы системы нашего образования личностный фактор. Это семейный пример. Сегодня общался со школьниками, был открытый диалог. 80 % – мы никогда им ни на уроке истории, ни какими-то факультативами не донесем эти тонкости. Историкам тяжело разобраться в XX веке нашей истории, там каждое десятилетие что-то было. Но здесь важны не тонкости, здесь важно понимание в целом. А оно будет у человека такое, в голове появится, когда он будет ассоциировать со своей семьей: прадедушкой, прабабушкой, своей деревней, улицей. Поэтому большая просьба, если можно, расскажите истории своих прадедушки, прабабушки: где были, в какой деревне жили, в каких условиях, где воевали. Сегодня 60 % школьников не знают, были ли у них участники Великой Отечественной войны в родне или нет. Виктор Саевич, магистр политических наук:

Говорить, где воевали бабушка-прабабушка – это хорошо. Но самое главное – чтобы нам вести правильную историческую политику… Президент 6 января этого года сказал, что одна из главных причин, которая привела к 2020 году, – это неверная историческая политика. Мы то стеснялись перед Польшей, то выпячивали каких-то польских повстанцев, которые никакого не имеют отношения к Беларуси, только ущерб наносили. Много других вопросов. И вот есть у нас вся гуманитарная сфера. Не будет четкой, внятной… А скажем честно, Академия наук во много несла полную невнятицу, а кое-где формировала враждебные моменты. Кирилл Казаков:

Это не Академия наук, не надо агулом. Есть люди, которые собственную точку зрения на уроках истории или лекциях по истории выдают за истину то, что думают они.