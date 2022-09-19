«Дайте детям чёткие понятия!» Олег Гайдукевич объяснил, как учить молодёжь патриотизму
Новости Беларуси. День народного единства. Почему важно отмечать этот праздник? Что связывает прошлое и настоящее Беларуси? Единство во всех смыслах станет поводом постпраздничной дискуссии на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире на СТВ.
Кирилл Казаков, СТВ:
Я знаю, что такое молодежь, не понаслышке. 14-летний 8-классник живет вместе со мной. Ему объяснить какие-то вещи иногда крайне сложно, потому что у него совсем другие истории в голове. Он совершенно другим думает, о другом мыслит, вообще не пытается вникнуть в историю. Я его каким-то образом обучаю, приобщаю. И я знаю, как это сложно. Каким образом, начиная с 8-го класса, человека привлечь к тому, чтобы он этот праздник прочувствовал?
Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Это работа большая. Если мы говорим про школу, это работа педагога и всего состава, который есть в школе, насколько они замотивированы работать с подрастающим поколением.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я сегодня прочитал интересную информацию. Люди возмущаются, они говорят: вот вы говорите о 17 сентября, об истории, а у нас до сих пор есть экскурсоводы, которые водят экскурсии по территории западной Беларуси и рассказывают, как хорошо жилось при польской оккупации. Они не водят в концлагерь, который открыли поляки на территории Беларуси. Тут тоже есть вопросы. И что касается истории, как работать с молодежью.
Не хочу, чтобы это выглядело, что я хвалю Президента. Вы знаете, что не любит молодежь больше всего? Моя дочь – студентка второго курса. Когда ей говоришь – не конкретно, а начинаешь как рыба плавать. Может, так, может, вот так. Дайте детям четкие понятия! Если мы говорим о 17 сентября, надо им объяснять четко и ясно – это праздник. Потому что если бы 17 сентября не было, не было бы этой территории у Беларуси никогда. В Пинске была бы Польша. Гродно – это была бы Польша. Не было бы белорусской нации в этом виде и не было бы нашей страны. Когда им так объясняешь, им понятно.
Если учитель выходит к доске и говорит: вы знаете, события очень неоднозначные, можно по-разному абсолютно к этом относиться. Какое по-разному? Гордиться надо!
Никита Рачиловский:
Есть такие педагоги молодые, которые получают образование, а уже на студенческой скамье начинают с преподавателем огрызаться, доказывать. «Нет, 17 сентября было по-другому».
Олег Гайдукевич:
Я же Президента так и не похвалил! Его исторический урок 1 сентября и выступление 17 сентября. И впервые я хочу покритиковать за прошлые годы. Исторические экспозиции у нас часто делали. Впервые я увидел четко и ясно, что хорошо, что плохо.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Но здесь важен помимо государственного влияния на эти вопросы системы нашего образования личностный фактор. Это семейный пример. Сегодня общался со школьниками, был открытый диалог. 80 % – мы никогда им ни на уроке истории, ни какими-то факультативами не донесем эти тонкости. Историкам тяжело разобраться в XX веке нашей истории, там каждое десятилетие что-то было. Но здесь важны не тонкости, здесь важно понимание в целом. А оно будет у человека такое, в голове появится, когда он будет ассоциировать со своей семьей: прадедушкой, прабабушкой, своей деревней, улицей. Поэтому большая просьба, если можно, расскажите истории своих прадедушки, прабабушки: где были, в какой деревне жили, в каких условиях, где воевали. Сегодня 60 % школьников не знают, были ли у них участники Великой Отечественной войны в родне или нет.
Виктор Саевич, магистр политических наук:
Говорить, где воевали бабушка-прабабушка – это хорошо. Но самое главное – чтобы нам вести правильную историческую политику… Президент 6 января этого года сказал, что одна из главных причин, которая привела к 2020 году, – это неверная историческая политика. Мы то стеснялись перед Польшей, то выпячивали каких-то польских повстанцев, которые никакого не имеют отношения к Беларуси, только ущерб наносили. Много других вопросов. И вот есть у нас вся гуманитарная сфера. Не будет четкой, внятной… А скажем честно, Академия наук во много несла полную невнятицу, а кое-где формировала враждебные моменты.
Кирилл Казаков:
Это не Академия наук, не надо агулом. Есть люди, которые собственную точку зрения на уроках истории или лекциях по истории выдают за истину то, что думают они.
Виктор Саевич:
Лучшие историки нашей страны давно разоблачили Калиновского. А до сих пор с улиц нашей республики никак не снимут название Калиновского.
Олег Гайдукевич:
Давайте просто, чтобы зрители не запутались. Демократия должна быть. Я прочитал пост Петровского. Он сказал: ни в коем случае, чтобы в философии прекратилась дискуссия. Он сегодня про это написал, он прав. И в истории пусть будет дискуссия. Мы же не об этом. Это не значит, что историки не могут собраться у себя в кабинете и спорить о каком-то историческом событии. Исследуйте, спорьте. Это как и в политике. Мы установили сейчас, приняв новую Конституцию, какие-то политические правила для всех политических игроков и общественных организаций страны. То же самое здесь. Спорьте, но есть истины, вокруг которых вы должны спорить. То, что составляет основу нашей государственности. Запрещено говорить что-то против Великой Отечественной войны, великого подвига нашего народа, оспаривать это. Здесь споров быть не может. Нельзя говорить сейчас, что 17 сентября, когда Беларусь получила государственность фактически… Мы после 17 сентября получили эту страну. Спорьте! Рассказывайте о негативных моментах, ради бога, никто не запрещает. Но в молодежь вкладывайте главное, 10 тезисов, то, что говорил Сергей Михайлович. Информации очень много, ее всю не расскажешь, но он приходит на выступление, мне студенты рассказывают, и он рассказывает 10 тезисов, которые у человека отпечатаются в голове. Главное. А вокруг этих тезисов спорьте, дискутируйте.
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