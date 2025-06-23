Парламентарии Беларуси приняли в двух чтениях законопроект по вопросам административной ответственности

За дефицит овощей в магазинах в межсезонье ответственные ответят штрафом. Белорусские парламентарии 23 июня приняли в двух чтениях законопроект по вопросам административной ответственности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, поставщики продукции за непоставку по договору из стабфондов овощей и фруктов, а заготовители – за отсутствие таких товаров в реализации в торговом объекте в межсезонье могут получить штраф: административное взыскание от 5 до 12 базовых величин, а для юрлиц – от 20 до 200 соответственно. Законодательные новеллы должны упорядочить работу торговых сетей, а также обеспечить покупателей качественной социально значимой плодоовощной продукцией.

Марина Ленчевская, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Корректируется и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. Конкретно меняются статьи 3.2, 3.4 и 3.30. Определяются органы, которые будут составлять протоколы по данному административному правонарушению. Это соответствующие должностные лица исполнительных комитетов, органов Комитета государственного контроля и органов Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Рассматривать эти протоколы будут соответствующие административные комиссии исполнительных комитетов, Комитет государственного контроля и экономические суды нашей страны.

Так же депутаты приняли во втором чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам обеспечения прав детей».