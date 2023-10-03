Почему СБУ высылают террористов в Беларусь? Мнением поделился Александр Семченко

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим гражданскую войну и антиэкстремистское движение. В гостях ведущая канала «ГУ «База» Татьяна Третяк и доктор политических наук Александр Семченко.
Григорий Азаренок, СТВ:
Сейчас в Беларуси обсуждают историю с Николаем Швецом. Это диверсант, террорист украинский, который по заданию СБУ пытался подорвать российский самолет на аэродроме в Мачулищах. Естественно, был пойман, наши силовики блестяще работают. Даже посольство, которое по идее должно… Они же не признают, что мы теракты предотвратили и все остальное. Он для них гражданин Украины… То есть его кинули все: СБУ, ГУР, посольство даже на адвоката не раскошелилось. Чего такое жлобство, если посылаете своего агента?
Александр Семченко, доктор политических наук:
Тут не жлобство. Я думаю, что его изначально предупредили, что если ты провалишься, мы от тебя откажемся, мы к тебе отношения не имеем. Я не имею отношение к спецслужбам, но в художественной литературе мы об этом слышали, в том числе так говорили и советские генералы в отношении советчиков разведчиков, что если вдруг у тебя провал, то мы к тебе отношения не имеем. Да, гражданин Украины, но по собственной инициативе действовал, Украина к этому не имеет никакого отношения, потому что Беларусь – это важный фактор, на мой взгляд, в той войне, которая сейчас проходит на территории Украины. И начало боевых действий с территории Беларуси очень серьезно могло бы изменить ситуацию в Украине. Как получается с Украиной? Она поле боя, тыл находится за пределами Украины.
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