Почему СБУ высылают террористов в Беларусь? Мнением поделился Александр Семченко

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим гражданскую войну и антиэкстремистское движение. В гостях ведущая канала «ГУ «База» Татьяна Третяк и доктор политических наук Александр Семченко.

Григорий Азаренок, СТВ:

Сейчас в Беларуси обсуждают историю с Николаем Швецом. Это диверсант, террорист украинский, который по заданию СБУ пытался подорвать российский самолет на аэродроме в Мачулищах. Естественно, был пойман, наши силовики блестяще работают. Даже посольство, которое по идее должно… Они же не признают, что мы теракты предотвратили и все остальное. Он для них гражданин Украины… То есть его кинули все: СБУ, ГУР, посольство даже на адвоката не раскошелилось. Чего такое жлобство, если посылаете своего агента?