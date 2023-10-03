28 молодых специалистов приступили к работе в сельхозпредприятиях Волковысского района. И вот какие они ставят цели

Новости Беларуси. 28 молодых специалистов пришли трудиться в сельхозпредприятия Волковысского района, среди них инженеры, агрономы, зоотехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новоиспеченные работники осваиваются, а хозяйства уже прилагают усилия, чтобы в дальнейшем место отработки стало для молодых людей постоянным местом прописки. Как сами вчерашние выпускники относятся к распределению и что им готово предложить руководство организаций сельского хозяйства – посмотрела Галина Буро. В коровнике он чувствует себя по-хозяйски. Егор Корончик вырос в деревне, в этих местах. В многодетной семье был старшим, привык ухаживать за большим хозяйством, на личном подворье даже корову доил.

Что ты, хорошая, что ты? Про шумный город с суетой говорит: «Не мое». Потому и выбрал для себя в Волковысском колледже специальность «зоотехник», место для распределения нашел сам – сельхозпредприятие «Неверовичи» – практически рядом с домом. Намерен здесь остаться и после отработки.

Галина Буро, корреспондент:

Этот объект по-старинке называют «ферма». Но, по сути, после модернизации здесь уже полноценный молочно-товарный комплекс с полным циклом производства и современным оборудованием. Среднесуточный удой доходит до 20 килограммов. Но показатель по молоку в последнее время плавает. А это вызов для молодого специалиста. К слову, мотивированного парня уже замечают, он стал помощником бригадира, говорит, зарплата очень даже достойная, и у Егора есть цель.

Егор Корончик, помощник бригадира сельхозпредприятия «Неверовичи»:

Я хочу поднять здесь надой молока среднесуточный. У нас сейчас молоко «плавает», хочется поднять и держать его на уровне, по сравнению даже с другими хозяйствами.

Амбициозные цели ставит перед собой и Владислав Юхневич, инженер-механик. Помня поговорку про солдата, который мечтает стать генералом, сходу заявляет: хочу дорасти до руководителя. Для этого после колледжа и пошел за высшим образованием в Белорусский аграрно-технический университет. Сыграла роль и тяга к крупногабаритной технике. В итоге стал одним из лучших студентов.

Владислав Юхневич, инженер-механик сельхозпредприятия «Неверовичи»:

Человек, который распределяется, он получает 100-процентную гарантию того, что последующие два года, если он бюджетник, а если он еще и целевик, то пять лет, он будет получать опыт по профессии, которой он обучался. Распределение должно быть осознанным, то есть человек должен осознанно выбирать место работы и университет, где он хочет учиться. В этом году в сельхозпредприятие «Неверовичи» пришли шесть молодых специалистов. У всех осознанный выбор и желание добиваться результатов в сельском хозяйстве. Таких работников надо удержать: зарплата, жилье, перспективы – три кита успеха.

Татьяна Кревская, заместитель директора сельхозпредприятия «Неверовичи»:

Мы стараемся и морально, и материально стимулировать молодых специалистов. Для этого мы выделяем жилье – общежитие у нас есть свое. Если приезжают семейные пары, мы выделяем квартиры. Каждый месяц у нас еще идут доплаты молодым специалистам. При необходимости мы организовываем и питание.