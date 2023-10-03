Как прошли учения «Военкор-2023»? Своим мнением поделилась Татьяна Третяк

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим гражданскую войну и антиэкстремистское движение. В гостях ведущая канала «ГУ «База» Татьяна Третяк и доктор политических наук Александр Семченко. Григорий Азаренок, СТВ:

Вы же только из леса. Совсем недавно вы поучаствовали в военных учениях «Военкор-2023». Как впечатления?

Татьяна Третяк, ведущая канала «ГУ «База»:

Я советую всем журналистам, которые готовят материалы про деятельность силового блока, обязательно окунуться в подобные тактико-специальные учения, чтобы себя избавить от какого-то романтизма, который порой нам присущ. Это призвание. Я не только погрузилась в другой мир, о котором я писала, но изнутри не видела, так и познала себя совершенно с другой стороны, достроила мозаику тех недостатков, которые у меня были. Я очень недисциплинированный человек, но там меня дисциплине научили. Григорий Азаренок:

Что больше всего понравилось: БТР, стрельба?