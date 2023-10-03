Как прошли учения «Военкор-2023»? Своим мнением поделилась Татьяна Третяк

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим гражданскую войну и антиэкстремистское движение. В гостях ведущая канала «ГУ «База» Татьяна Третяк и доктор политических наук Александр Семченко.
Григорий Азаренок, СТВ:
Вы же только из леса. Совсем недавно вы поучаствовали в военных учениях «Военкор-2023». Как впечатления?
Татьяна Третяк, ведущая канала «ГУ «База»:
Я советую всем журналистам, которые готовят материалы про деятельность силового блока, обязательно окунуться в подобные тактико-специальные учения, чтобы себя избавить от какого-то романтизма, который порой нам присущ. Это призвание. Я не только погрузилась в другой мир, о котором я писала, но изнутри не видела, так и познала себя совершенно с другой стороны, достроила мозаику тех недостатков, которые у меня были. Я очень недисциплинированный человек, но там меня дисциплине научили.
Григорий Азаренок:
Что больше всего понравилось: БТР, стрельба?
Татьяна Третяк:
Остались не только эмоциональный заряд и эти знания, на самом деле это не то, о чем я когда-то читала и слышала. Это то, что испытано на себе, имеет совершенно другой оттенок. Что понравилось? Наверное, из-за того, что это была новизна, понравилось все. Орудие я до этого держала. Скорее всего, это перемещение на БТР, тропа разведчика. На ней у меня открылось второе дыхание. Я даже потом смотрела кадры с дрона, когда я нырнула в укрытие, нас забросали дымовыми шашками, ко мне бегут, чтобы помочь выбраться, я на каком-то втором дыхании, на адреналине, на новой ступени себя оттуда выскакиваю и иду дальше.
Нас делили на отряды, в своем отряде я была единственной девушкой. Конечно, я очень благодарна моим сослуживцам, которые мало того что думали, как нам пройти, быстро и качественно выполнить задачу, они еще и думали обо мне, как сделать, чтобы для меня это было не очень сложно. Можно сказать, что в таких ситуациях у каждого человека проявляются его лучшие качества и лучшая версия себя, когда ты находишься в таких условиях, на такой красной линии между жизнью и смертью, пусть это громко сказано. Можно сказать, что от горящих пятых точек экстремистов я перешла к тактико-специальному учению.
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