Андрей Рыбаков: «Сегодня намечены серьёзные моменты в части развития логистических маршрутов»

Несмотря на внешние вызовы, мы уверенно работаем на международных рынках. Об этом на совещании по вопросам экспорта белорусских товаров заявил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несмотря на внешние вызовы, мы уверенно работаем на международных рынках. Об этом на совещании по вопросам экспорта белорусских товаров заявил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Плюсы и минусы каждого из вариантов обсуждали уже без лишних ушей. Оно и понятно. Деньги любят тишину. Все, что можно сказать, Беларусь по-прежнему нацелена на создание такой инфраструктуры, которая помогла бы реализовать в полной мере те объемы, которые мы не только сейчас, но и через полгода, год, два будем производить. Нужно мыслить на перспективу. Сегодня мало просто удерживать свои позиции, их нужно развивать, чтобы быть устойчивее, уверен глава концерна «Белнефтехим».
Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим»:
Сегодня намечены серьезные моменты в части развития прежде всего логистических маршрутов и прежде всего железной дороги, которая ведет к тем или иным направлениям, портовым направлениям. Это один из самых главных вопросов. С точки зрения наличия портовой структуры, мощностей, как и я сказал, динамика положительная, и все это в итоге через порты и отгружается. Поэтому сегодня мощностей достаточно, завтра они уже будут развиваться в том или ином виде, либо приобретаясь, либо на договорных основах. Это уже вопросы коммерческие, которые уже будут решаться в оперативном порядке.
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