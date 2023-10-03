Андрей Рыбаков: «Сегодня намечены серьёзные моменты в части развития логистических маршрутов»

Несмотря на внешние вызовы, мы уверенно работаем на международных рынках. Об этом на совещании по вопросам экспорта белорусских товаров заявил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Плюсы и минусы каждого из вариантов обсуждали уже без лишних ушей. Оно и понятно. Деньги любят тишину. Все, что можно сказать, Беларусь по-прежнему нацелена на создание такой инфраструктуры, которая помогла бы реализовать в полной мере те объемы, которые мы не только сейчас, но и через полгода, год, два будем производить. Нужно мыслить на перспективу. Сегодня мало просто удерживать свои позиции, их нужно развивать, чтобы быть устойчивее, уверен глава концерна «Белнефтехим».