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Андрей Рыбаков: «Сегодня намечены серьёзные моменты в части развития логистических маршрутов»

03 октября 2023 18:12
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Несмотря на внешние вызовы, мы уверенно работаем на международных рынках. Об этом на совещании по вопросам экспорта белорусских товаров заявил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Рыбаков: «Сегодня намечены серьёзные моменты в части развития логистических маршрутов»-1

Плюсы и минусы каждого из вариантов обсуждали уже без лишних ушей. Оно и понятно. Деньги любят тишину. Все, что можно сказать, Беларусь по-прежнему нацелена на создание такой инфраструктуры, которая помогла бы реализовать в полной мере те объемы, которые мы не только сейчас, но и через полгода, год, два будем производить. Нужно мыслить на перспективу. Сегодня мало просто удерживать свои позиции, их нужно развивать, чтобы быть устойчивее, уверен глава концерна «Белнефтехим».

Андрей Рыбаков: «Сегодня намечены серьёзные моменты в части развития логистических маршрутов»-4

Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим»:
Сегодня намечены серьезные моменты в части развития прежде всего логистических маршрутов и прежде всего железной дороги, которая ведет к тем или иным направлениям, портовым направлениям. Это один из самых главных вопросов. С точки зрения наличия портовой структуры, мощностей, как и я сказал, динамика положительная, и все это в  итоге через порты и отгружается. Поэтому сегодня мощностей достаточно, завтра они уже будут развиваться в том или ином виде, либо приобретаясь, либо на договорных основах. Это уже вопросы коммерческие, которые уже будут решаться в оперативном порядке.

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# Экспорт # общество # Алена Сырова # Андрей Рыбаков # Фотофакт

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