Почему религиозный конфликт в Украине несомненно связан с Западом? Рассказал турецкий журналист

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим прекрасных патриоток Беларуси и борьбу стран-гегемонов за власть над миром. В гостях директор Национальной школы красоты Божена Еремич и турецкий журналист, публицист, политолог, общественный деятель Окай Депрем.

Григорий Азаренок, СТВ:

Что сейчас происходит в Киеве с Лаврой – какое-то чудовищное беснование. Монахов угрожают всех расстрелять, выгнать. В Донецке понимают, что за сила там, с той стороны, что она беспощадная, что она идет убивать, уничтожать за веру, язык, культуру? Удается ли это донести до западного сообщества?