Почему религиозный конфликт в Украине несомненно связан с Западом? Рассказал турецкий журналист

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим прекрасных патриоток Беларуси и борьбу стран-гегемонов за власть над миром. В гостях директор Национальной школы красоты Божена Еремич и турецкий журналист, публицист, политолог, общественный деятель Окай Депрем.
Григорий Азаренок, СТВ:
Что сейчас происходит в Киеве с Лаврой – какое-то чудовищное беснование. Монахов угрожают всех расстрелять, выгнать. В Донецке понимают, что за сила там, с той стороны, что она беспощадная, что она идет убивать, уничтожать за веру, язык, культуру? Удается ли это донести до западного сообщества?
Окай Депрем, турецкий журналист, публицист, политолог, общественный деятель:
Несомненно. В Донецке очень хорошо понимают. Не только в Донецке, но и в целом на Донбассе. Люди давным-давно это поняли. Не только из-за того, что происходит в Украине. Это все давно происходит. Люди, народ Донбасса, очень тесно следит за этими событиями в Украине, прежде всего в Киеве. Народ по разным причинам, в том числе по религиозной, определили свой путь, сделали свой выбор еще в 2014 году, потому что это столкновение, которое продолжается почти 9 лет. В разных сферах конфликт идет. Увеличиваются споры и лингвистические, и политические, которые касаются разных идентичностей. Из-за православия этот конфликт обостряется. Я думаю, что без западных влияний невозможно комментировать, что происходит сейчас с Лаврой в Киеве.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
«У меня была и есть своя гражданская позиция». Зачем турецкий журналист остался жить на Донбассе?
«Девушки за этот месяц поменялись колоссально». Вот что происходило с моделями до финала «Мисс Минск»
«Расставит важнейшие акценты по всем вопросам». Чего ждёт от Послания Президента Божена Еремич?