Почему подростки издеваются над животными? О возможных причинах рассказали члены Молодёжного парламента

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Григорий Азаренок, СТВ:
Проблема есть, бьют животных домашних, оставляют без еды, выбрасывают. Что с этим делать?
Дарья Кудряшева, планшетист ООИ КТУ, войсковая часть 25886:
К сожалению, эта проблема актуальна и распространена. Почему-то задействуется в таких преступлениях подростковый возраст, где они, наверное, чувствуют себя безнаказанными.
Григорий Азаренок:
Часто это выкладывают в интернет, демонстрируют, как они бьют котят.
Дарья Кудряшева:
Да, демонстрация силы над более слабым. Я считаю, что это очень актуальная проблема. Жестокое обращение с животными – какое-то нечеловеческое просыпается, поэтому они допускают такое поведение. Также хотелось бы поговорить про заводчиков, которые, казалось бы, красоту делают, но некоторые условия содержания таких животных желают лучшего.
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