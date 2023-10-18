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Почему подростки издеваются над животными? О возможных причинах рассказали члены Молодёжного парламента

18 октября 2023 18:00
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, СТВ:
Проблема есть, бьют животных домашних, оставляют без еды, выбрасывают. Что с этим делать?

Почему подростки издеваются над животными? О возможных причинах рассказали члены Молодёжного парламента-1

Дарья Кудряшева, планшетист ООИ КТУ, войсковая часть 25886:
К сожалению, эта проблема актуальна и распространена. Почему-то задействуется в таких преступлениях подростковый возраст, где они, наверное, чувствуют себя безнаказанными.

Григорий Азаренок:
Часто это выкладывают в интернет, демонстрируют, как они бьют котят.

Дарья Кудряшева:
Да, демонстрация силы над более слабым. Я считаю, что это очень актуальная проблема. Жестокое обращение с животными – какое-то нечеловеческое просыпается, поэтому они допускают такое поведение. Также хотелось бы поговорить про заводчиков, которые, казалось бы, красоту делают, но некоторые условия содержания таких животных желают лучшего.

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# Человек и животные # общество # Григорий Азарёнок # Дарья Кудряшева # Фотофакт

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