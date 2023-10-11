Почему у современной девушки так сильно страдает самооценка? Рассказала студентка БГУ

Валерия Кухарчик, студент Белорусского государственного университета:

Мы все говорим про душевную красоту, про самоуверенность. Это мы здесь стоим все такие самоуверенные, но половина населения не обладает такой самоуверенностью. И получается, что общество диктует им рамки. Они смотрят соцсети, смотрят на моделей, смотрят на себя в зеркало и понимают, что я себе не нравлюсь. Мы говорим про красоту, не забываем упомянуть и про объективные критерии, которые диктует общество. Зачастую они достаточно негативные. Возможно, западные модели или актрисы, которые делают пластические операции, накачивают губы, ресницы, куча макияжа. И обычная белорусская девушка зачастую смотрит на это и думает: может, я что-то делаю неправильно? Поэтому здесь очень важно объяснять девушкам, что вы все делаете правильно.

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