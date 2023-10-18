Лукашенко поручил разобраться с очередями на операции. Что изменилось для белорусов?

Новости Беларуси. Качественная медицина и здоровая нация – залог безопасности всего государства. Это не раз подчеркивал Александр Лукашенко, поднимая вопросы функционирования системы здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На прошедшем в мае большом совещании Президент особо акцентировал внимание всех ответственных: не только качество оказания медицинской помощи населению должно быть на высоте. Важно оказать эту помощь вовремя. Причем как городским, так и сельским жителям. Такое внимание главы государства к проблемным моментам в системе здравоохранения послужило мощным толчком к их решению. Например, после поручения разобраться с причинами, по которым белорусы в мучительном ожидании проводят годы. Лед, кажется, тронулся. Очереди на некоторые виды операций стали короче. Например, в Могилевской областной клинической больнице лист ожидания на протезирование суставов сократился в три раза. О доступности высокотехнологичных операций – Юлия Мычка.

Боль прописалась в ноге Людмилы Тихонович два года назад. Первое время женщина откладывала визит к врачу и пыталась заглушить страдания таблетками. Но когда терпеть стало невыносимо, обратилась в поликлинику. Из родных Климовичей Людмилу направили в Могилевскую областную больницу, где поставили в очередь на протезирование тазобедренного сустава. Ждать операции пришлось меньше года.

Людмила Тихонович, жительница Климовичей:

9-го числа я приехала в больницу, а 10-го мне сделали операцию. Я попала в руки к замечательным врачам, это суперврачи. Во-первых, отношение. Внимательное, теплое, уважительное. А когда привезли на операцию в операционную, там даже играла музыка. Людмиле Тихонович повезло. За последний год Могилевской областной клинической больнице удалось сократить лист ожидания по замене крупных суставов в несколько раз.

Артем Бобров, заведующий травматологическим отделением Могилевской областной клинической больницы:

Очередь в нашем отделении сократилась по тазобедренному суставу приблизительно от года и более до пары месяцев. По коленному суставу очередь составляла порядка пяти лет и больше. Сейчас она сократилась до 1,5 года, в планах ее сократить до года.

А ведь еще недавно у этой проблемы, казалось, был хронический диагноз. Ждать таких операций белорусам по всей стране приходилось пять лет и больше. После резонансного «дела травматологов» Президент поручил разобраться с очередями. Оказалось, что лист ожидания буксует, в том числе из-за нехватки специалистов. Сегодня сложными методиками протезирования в Беларуси владеют более двух сотен врачей, и теперь не только в Минске. В травматологическом отделении этой больницы за полтора года обучение прошли еще пять докторов. Артем Бобров:

Стали регулярные поставки имплантов для операции, врачи прошли необходимую стажировку, обучение. И я думаю, это дало определенные результаты по уменьшению времени ожидания операции.

Переоснащение и модернизация больниц и поликлиник. Оборудование для установления точного диагноза. РНПЦ, высокотехнологичные операции – по многим показателям Беларусь в мировом топе.

Игорь Савостенко, заместитель главврача по хирургии Могилевской областной клинической больницы:

Наши достижения хирургической службы позволяют узнавать нашу страну и на международной арене. У нас есть определенные заслуги в этом. Страна узнаваема по вопросам трансплантации, занимаем мы восьмое место в мире. Это же великолепно! Небольшая страна, а такие великолепные успехи, которыми мы можем гордиться. Это достижения в травматологии, в кардиохирургии, детской патологии. Эффективная система здравоохранения – одна из важнейших задач государства. Президент держит эту тему на личном контроле. На болевых точках медицины остановились во время майского совещания у главы государства. Повысить эффективность системы здравоохранения, навести порядок в медучреждениях, решить кадровые вопросы. Одним словом, провести работу над ошибками ответственным за отрасль предстоит до 1 января. Лукашенко: средства на медицину выделяются колоссальные! И люди вправе видеть отдачу

Самые смелые ожидания и пациентов, и врачей уже оправдывает высокотехнологичный кардиоцентр центр в Могилеве, где сегодня делают 500 операций в год, а лист ожидания удалось сократить с полутора лет до трех месяцев. На службе у врачей почти эксклюзивные девайсы, которые раньше были «привилегией» только столичных медиков.

Михаил Курашов, врач-кардиохирург Могилевской областной клинической больницы:

С приобретением данной аппаратуры, которую мы сейчас имеем, можем делать, по сути, все, что хотим. Идти вперед без остановки. Все чаще скальпелю хирурги предпочитают щадящие технологии.

Юлия Мычка, корреспондент:

Например, самый современный ангиограф позволяет увидеть сердце в 3D-формате, а также рассмотреть мельчайшие подробности болезни, чтобы принять самые верные решения, какую методику использовать во время операции.