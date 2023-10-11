Елена Черепович: если девушка будет считать себя некрасивой, то мужчинам она не будет нравиться

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте « Да!Но... » с Евгением Пустовым.

Елена Черепович, главный инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни:

Постоянно говорят о том, что девушка должна быть уверенной в себе, ухоженной, но, как правило, всегда происходит так, что если девушка в своем теле сама считает себя некрасивой, то и мужчина не обратит на нее внимание. И для этого не нужны какие-то определенные стандарты красоты. Если она не будет считать, что я красивая, то и мужчинам она не будет нравиться. От этого идет ее энергетика женская.

Евгений Пустовой, СТВ:

Да, есть эта женственность, чувствуется это в некоторых.

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