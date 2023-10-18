Роман Головченко: нужно добиться максимального использования средств инновационных фондов

Роман Головченко подчеркнул, что в условиях санкционного давления фонды – это один из важнейших источников финансирования, благодаря которому создаются новые производства, внедряются передовые технологии на предприятиях. Поэтому нельзя допустить, чтобы эти деньги оседали в остатках или расходовались на другие цели. В апреле эти вопросы уже поднимались, были даны соответствующие поручения. Однако результаты работы за 9 месяцев идеальными не назовешь.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: Если сравнивать уровень использования средств республиканского, централизованного и местных инновационных фондов с планом за три квартала, то они освоены на уровне около 70 %. А с учетом остатков прошлого года – 77 %. Однако в сравнении с годовым планом – хвастаться особо нечем. Использование фондов не превышает 40 %.

Сергей Шлычков, председатель Государственного комитета по науке и технологиям:

Наш государственный комитет как регулятор создает вот эту законодательную сферу, рекомендации об использовании этих средств, распространяет эти рекомендации на всех распорядителей. В том числе мы согласовываем план расходов всех регионов. Естественно, над этим процессом идет постоянный надзор, мониторинг.

Сейчас средства фондов направляются на различные проекты, в том числе в сфере машиностроения, здравоохранения, биотехнологий. Кроме того, реализуется госпрограмма инновационного развития, предусматривающая в том числе реализацию проектов в регионах страны.