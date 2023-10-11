«Изначально идёт здоровье, а потом косметический ремонт». Что нужно делать, чтобы стать красивой?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, СТВ:

Красота требует жертв. На какие вы жертвы готовы идти ради красоты и сохранения ее. Многие же из-за этого отодвигают материнство.