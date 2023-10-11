«Изначально идёт здоровье, а потом косметический ремонт». Что нужно делать, чтобы стать красивой?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, СТВ:
Красота требует жертв. На какие вы жертвы готовы идти ради красоты и сохранения ее. Многие же из-за этого отодвигают материнство.
Вероника Ретнева, учитель биологии и химии гимназии № 25 Минска им. Р. Шершневой:
Вопрос: для кого вы готовы идти ради красоты – для себя либо для мужчины, чтобы потом род продолжать? Если для себя, то в первую очередь это забота о своем здоровье, потому что если человек здоров изнутри, то он будет здоров снаружи, он будет прекрасен и изнутри, и снаружи. Это взаимосвязанные факторы. Поэтому изначально идет здоровье, а потом косметический ремонт.
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