В Бресте 10 малышам вручили сертификат «Дитя мира». Всё дело в их дне рождения

Новости Беларуси. Послы мира и добра. В Бресте 10 малышам вручили необычные сертификаты. В Неделю родительской любви они получили статус «Дитя мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дети появились на свет во Всемирный день отказа от насилия и прекращения огня – 21 сентября. Когда ребята подрастут, смогут стать своеобразными послами мира.

Горячие военные конфликты охватили континент, а кадры смерти детей на Ближнем Востоке облетают передовые страницы мировых изданий. Под завалами в секторе Газа находилось до полутысячи детей, как сообщал Минздрав Палестины. Пример хрупкости мира, который обходится слишком дорогой ценой.

Брестские малыши пока не осознают своей мирной миссии, чего не скажешь об их родителях. Безопасность в Беларуси, общественно-политическая стабильность и социальная защита – то, что особенно ценят мамы. «Дитя мира» Есения появились на свет в семье Демидович, для которой стала шестым ребенком.

Ольга Демидович, многодетная мама: У нас в стране хорошо поддерживают молодые семьи, многодетные семьи. Не хочется, чтобы была такая обстановки, как за границей. Хочется, чтобы было спокойно, как сейчас. Благодаря нашему Президенту потому он не дает разгореться конфликтам в нашей стране.

Екатерина Шингирей, многодетная мама: Сейчас поспокойнее, а первое время, взять даже соседнюю Украину, было тревожно немножко. Особенно за деток.

София Штык, обладательница свидетельства «Дитя мира»:

Мир – это когда никто не воюет, живут в мире и согласии. Как-то договориться с людьми, чтобы не воевать и жить мирно. Я бы хотела, чтобы мир в Беларуси был всегда.

Свидетельства о статусе «Дитя мира» в Брестской области вручают с 2008 года. За это время маленькими «миротворцами» стали более 700 детей.