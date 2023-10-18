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В Бресте 10 малышам вручили сертификат «Дитя мира». Всё дело в их дне рождения

18 октября 2023 17:14
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Новости Беларуси. Послы мира и добра. В Бресте 10 малышам вручили необычные сертификаты. В Неделю родительской любви они получили статус «Дитя мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дети появились на свет во Всемирный день отказа от насилия и прекращения огня – 21 сентября. Когда ребята подрастут, смогут стать своеобразными послами мира.

В Бресте 10 малышам вручили сертификат «Дитя мира». Всё дело в их дне рождения-1

Горячие военные конфликты охватили континент, а кадры смерти детей на Ближнем Востоке облетают передовые страницы мировых изданий. Под завалами в секторе Газа находилось до полутысячи детей, как сообщал Минздрав Палестины. Пример хрупкости мира, который обходится слишком дорогой ценой.

В Бресте 10 малышам вручили сертификат «Дитя мира». Всё дело в их дне рождения-4

Брестские малыши пока не осознают своей мирной миссии, чего не скажешь об их родителях. Безопасность в Беларуси, общественно-политическая стабильность и социальная защита – то, что особенно ценят мамы. «Дитя мира» Есения появились на свет в семье Демидович, для которой стала шестым ребенком.

В Бресте 10 малышам вручили сертификат «Дитя мира». Всё дело в их дне рождения-7

Ольга Демидович, многодетная мама:
У нас в стране хорошо поддерживают молодые семьи, многодетные семьи. Не хочется, чтобы была такая обстановки, как за границей. Хочется, чтобы было спокойно, как сейчас. Благодаря нашему Президенту потому он не дает разгореться конфликтам в нашей стране.

В Бресте 10 малышам вручили сертификат «Дитя мира». Всё дело в их дне рождения-10

Екатерина Шингирей, многодетная мама:
Сейчас поспокойнее, а первое время, взять даже соседнюю Украину, было тревожно немножко. Особенно за деток.

В Бресте 10 малышам вручили сертификат «Дитя мира». Всё дело в их дне рождения-13

София Штык, обладательница свидетельства «Дитя мира»:
Мир – это когда никто не воюет, живут в мире и согласии. Как-то договориться с людьми, чтобы не воевать и жить мирно. Я бы хотела, чтобы мир в Беларуси был всегда.

Свидетельства о статусе «Дитя мира» в Брестской области вручают с 2008 года. За это время маленькими «миротворцами» стали более 700 детей.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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