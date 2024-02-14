Никита Рачиловский: отечественным разработкам нужен хороший пиар и апробация
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Ориентированность на экономику – это то, что нам сейчас необходимо. Но мы стоим в студии, где все западное: планшет в руках у меня западный, камеры нас снимают западные, сама студия сделана с западными технологиями. У нас сейчас санкции, выйдут из строя эти камеры, ну с Казахстаном мы как-то и договоримся, что-то заместим, но это же не дело. Никита, как вы считаете, как сделать так, чтобы планшет у меня в руках был белорусский? Чего не хватает? Инвесторов, спонсоров, активистов?
Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Когда выходит что-то новое и отечественное, сразу этим людей не заинтересовать. На это нужно время, нужен хороший пиар и, конечно же, какая-то апробация. Я наш белорусский ноутбук, к сожалению, не испробовал, в профессиональной деятельности не приходилось, никто из коллег не предлагал, сам целенаправленно не ходил и не искал его. Поэтому я не могу оценить его качество.
Григорий Азаренок:
Более того, наши разработчики сталкиваются с антипиаром. Только сделают что-то, Президент представил ноутбук, все сразу «Хи-хи-хи, ха-ха-ха, а зачем?» и так далее. Что это за атмосфера такая?
Никита Рачиловский:
Считают, наверное, что ноутбуки производить – это что-то невероятное, и мы наконец-то к этому пришли. Но тут же был смысл не в том, что ноутбук разработали, а в том, что часть комплектующих составляющих – это отечественное производство. У него хорошее качество. У Президента в кабинете стоит моноблок отечественного производства.
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