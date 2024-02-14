Никита Рачиловский: отечественным разработкам нужен хороший пиар и апробация

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Ориентированность на экономику – это то, что нам сейчас необходимо. Но мы стоим в студии, где все западное: планшет в руках у меня западный, камеры нас снимают западные, сама студия сделана с западными технологиями. У нас сейчас санкции, выйдут из строя эти камеры, ну с Казахстаном мы как-то и договоримся, что-то заместим, но это же не дело. Никита, как вы считаете, как сделать так, чтобы планшет у меня в руках был белорусский? Чего не хватает? Инвесторов, спонсоров, активистов?