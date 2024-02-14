После каждого действия есть последствия. Что такое законы кармы?

Михаил Свито, ведущий ток-шоу: Я знаю, вы кармический психолог, максимально погружены в эту тему. Что такое карма, как она работает?

Астрологи утверждают, что 2024-й – это год кармы, и вселенная каждому воздаст по заслугам. Поэтому для тех, кто усердно работал, ставил перед собой цели, задачи и шел к их выполнению, этот год будет сплошным триумфом. А для тех, кто делал все наоборот, год сулит серьезные изменения. В любом случае 2024-й – это год трансформации. О том, как пройти ее мягко, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Виталий Бамбур, психолог, энерготерапевт, целитель, духовный практик:

Карма – это деяние, после каждого действия есть определенные последствия. Задача человека осознанного – изучать законы жизни для того, чтобы жить эффективно, счастливо. Внутри нас есть определенные истинные вектора и тенденции, есть ложные. Ложные – это программы, которые когда-то мы усвоили в детстве. Они были эффективны в детстве, во взрослой жизни часто бывает, что они не работают.

У кармы есть ряд законов. Например, закон справедливости. Он говорит о том, что мир такой, какой он есть, другого мира нет, и поэтому справедлив. Когда мы изучаем законы этого мира, нам становится жить легче и эффективнее. Есть еще, например, закон созидания. Он говорит о том, что когда мы творим определенные вещи, которые делают благо, приносят пользу, получим в ответ такое же. Мы разрушаем, лжем, манипулируем – в ответ получаем такое же. Также есть закон смирения, который говорит о том, что важно понимать, что ты можешь поменять, а что не можешь.