Школьники из Минской области создали полиграфический центр – так они популяризируют белорусский язык

Перспективные идеи школьников. Более 30 разработок презентовала молодежь центрального региона на областном этапе конкурса «100 идей для Беларуси», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это проекты в разных сферах: от медицинских технологий до учебной деятельности. Так, Столбцовский район представил девятиклассник Вишневецкой средней школы. На суд жюри – полиграфическая продукция, которую создают сами ученики. Основная задумка проекта – популяризация белорусского языка.

Екатерина Ковальчук, корреспондент:

Лэпбуки, открытки, газеты, календари, задания к урокам и другое. В Вишневецкой средней школе создали центр полиграфических услуг «Якуб». В проекте задействовано 13 учеников.

Здесь ребята реализуют свои творческие идеи. За пять месяцев выпустили около 30 видов продукции. Все на белорусском языке. Бумага, магниты, брадсы и чуть фантазии – рецепт простой. Для малышей, например, создают интерактивные книжки, которые помогают в игровой форме изучать белорусский язык.