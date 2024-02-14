Школьники из Минской области создали полиграфический центр – так они популяризируют белорусский язык
Перспективные идеи школьников. Более 30 разработок презентовала молодежь центрального региона на областном этапе конкурса «100 идей для Беларуси», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это проекты в разных сферах: от медицинских технологий до учебной деятельности. Так, Столбцовский район представил девятиклассник Вишневецкой средней школы. На суд жюри – полиграфическая продукция, которую создают сами ученики. Основная задумка проекта – популяризация белорусского языка.
Подробнее об инициативе юных печатников материал Екатерины Ковальчук.
Екатерина Ковальчук, корреспондент:
Лэпбуки, открытки, газеты, календари, задания к урокам и другое. В Вишневецкой средней школе создали центр полиграфических услуг «Якуб». В проекте задействовано 13 учеников.
Здесь ребята реализуют свои творческие идеи. За пять месяцев выпустили около 30 видов продукции. Все на белорусском языке. Бумага, магниты, брадсы и чуть фантазии – рецепт простой. Для малышей, например, создают интерактивные книжки, которые помогают в игровой форме изучать белорусский язык.
Стефан Барановский, ученик Вишневецкой средней школы:
Мы рабілі лэпбукі для дзіцячага садочку. Там дзецям адзенне трэба складаць, запамінаць назвы гэтага адзення па-беларуску. Таксама для школы рабілі лэпбукі, калі трэба запамінаць даты па гісторыі ці нейкія падзеі.
Один из инициаторов необычного школьного центра – Стефан Барановский. Именно он представил проект на конкурсе «100 идей для Беларуси». К слову, его задумкой было и название центра. Оно носит определенный смысл.
Подробности в видео.