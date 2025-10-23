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Глава БЖД: у нас есть ряд мер по оптимизации расходов пассажирских перевозок

23 октября 2025 16:38
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Жилье для многодетных семей нужно равномерно распределять по стране, а не только в двухмиллионном Минске и крупных городах. А в системе школьного питания навести идеальный порядок. Вот лишь некоторые требования Александра Лукашенко, которые Президент сегодня адресовал правительству, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости прошло совещание с Советом министров. А обсуждаемые темы затронули как социальную сферу с ее максимально чувствительными вопросами, так и транспортную отрасль, в частности Белорусскую железную дорогу. Предприятие стратегическое, но как оно сработало в период санкционного давления?

В мире глобальная ревизия. Предыдущий раз такие перипетии закончились двумя мировыми войнами. Сейчас новый передел и цивилизационный, и региональный. Сохранить и улучшить свой геополитический рейтинг миролюбивая Беларусь может только с помощью экономических достижений. Внешнеполитический имидж, дипломатический диалог – забота Первого, рост экономики – всей вертикали. Эта сфера сейчас – ахиллесова пята нашей государственности: санкции и охлаждение спроса на основном рынке. О важности экономического баланса свидетельствуют и постоянные тематические совещания во Дворце Независимости. Но и сегодня управленцы в своих портфелях принесли предложения с просьбами о поддержке. Хотя Первый уже не раз подчеркивал – минимизировать траты из казны. 

Глава БЖД: у нас есть ряд мер по оптимизации расходов пассажирских перевозок-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Перед тем как принимать важнейшее решение или решение, которое вызывает особое звучание в нашем обществе, мы встречаемся с вами для того, чтобы посоветоваться перед принятием решения. Ну и для меня важно, принимая решение, получить дополнительную информацию от инициаторов тех или иных вопросов.

Месседж этого совещания с руководством Совмина – социально-ориентированная экономика не тождественна иждивенческой. В таком контексте оценили работу разных сфер. Этакий срез целесообразности трат. Первый вопрос от Первого – куда движется Белорусская чыгунка.

«Прекратите ходить сюда за деньгами!» – Лукашенко проводит совещание с руководством Совета Министров.

Глава БЖД: у нас есть ряд мер по оптимизации расходов пассажирских перевозок-4

Локомотив БелЖД – перовозки грузов. За их счет покрывают убытки От пассажирских перевозок, хватало на содержание инфраструктуры, и дальнейшее развитие.

Глава БЖД: у нас есть ряд мер по оптимизации расходов пассажирских перевозок-6

Валерий Веренич, начальник Белорусской железной дороги:
Трансформация потоков произошла. В основном, конечно, это российское направление. Российское направление – это порты северо-запада, то есть Санкт-Петербурга, это порты Каспийского моря, это Китай. И на сегодняшний момент приведу несколько таких обобщенных цифр. Сегодня поток, который следует – Китай и Европа – по объему чуть ниже на 5-10%, нежели поток, который идет Китай-Беларусь, Беларусь-Китай. То есть мы соизмеримых цифр достигли. Если раньше получалось, мы видели только лишь и понимали, что нам в это нужно вкладывать, на развитие инфраструктуры в направлении запада, то есть развитие Брестского задержанного узла, развитие подходов к Бресту, то сегодня мы понимаем, что нужно развивать областные центры и точки образования или формирования контейнера.

Глава БЖД: у нас есть ряд мер по оптимизации расходов пассажирских перевозок-8

Причины трудностей понятны. Но глава государства напомнил и о криминальных схемах в отрасли. Решение Первым принято – отсрочат выплату платежей еще на пять лет. До 2035 года. Свободные ресурсы задействуют на развитие. Белорусская железная дорога – это не прибыльный бизнес. Это государственный актив с социальной ответственностью.

Валерий Веренич:
Пассажирское сообщение внутриреспубликанское покрывается – расходы доходами – на уровне 25-27 %. Но у нас есть ряд мер по оптимизации расходов пассажирского хозяйства.

# Белорусская железная дорога # Александр Лукашенко

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