Глава БЖД: у нас есть ряд мер по оптимизации расходов пассажирских перевозок

Жилье для многодетных семей нужно равномерно распределять по стране, а не только в двухмиллионном Минске и крупных городах. А в системе школьного питания навести идеальный порядок. Вот лишь некоторые требования Александра Лукашенко, которые Президент сегодня адресовал правительству, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости прошло совещание с Советом министров. А обсуждаемые темы затронули как социальную сферу с ее максимально чувствительными вопросами, так и транспортную отрасль, в частности Белорусскую железную дорогу. Предприятие стратегическое, но как оно сработало в период санкционного давления?

В мире глобальная ревизия. Предыдущий раз такие перипетии закончились двумя мировыми войнами. Сейчас новый передел и цивилизационный, и региональный. Сохранить и улучшить свой геополитический рейтинг миролюбивая Беларусь может только с помощью экономических достижений. Внешнеполитический имидж, дипломатический диалог – забота Первого, рост экономики – всей вертикали. Эта сфера сейчас – ахиллесова пята нашей государственности: санкции и охлаждение спроса на основном рынке. О важности экономического баланса свидетельствуют и постоянные тематические совещания во Дворце Независимости. Но и сегодня управленцы в своих портфелях принесли предложения с просьбами о поддержке. Хотя Первый уже не раз подчеркивал – минимизировать траты из казны.