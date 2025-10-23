«Чтобы дети не умерли с голоду». Лукашенко рассказал, как в 90-е решался вопрос со школьным питанием

Жилье для многодетных семей нужно равномерно распределять по стране, а не только в двухмиллионном Минске и крупных городах. А в системе школьного питания навести идеальный порядок. Вот лишь некоторые требования Александра Лукашенко, которые Президент адресовал правительству. Во Дворце Независимости прошло совещание с Советом Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Прекратите ходить сюда за деньгами!» – Лукашенко проводит совещание с руководством Совета Министров.

Самый вкусный медийный контент – острый. Самый правильный – это меню государственных медиа. Сбалансировано. Но сегодня первый поднял острую тему школьного питания.