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«Чтобы дети не умерли с голоду». Лукашенко рассказал, как в 90-е решался вопрос со школьным питанием

23 октября 2025 16:35
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Жилье для многодетных семей нужно равномерно распределять по стране, а не только в двухмиллионном Минске и крупных городах. А в системе школьного питания навести идеальный порядок. Вот лишь некоторые требования Александра Лукашенко, которые Президент адресовал правительству. Во Дворце Независимости прошло совещание с Советом Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Прекратите ходить сюда за деньгами!» – Лукашенко проводит совещание с руководством Совета Министров.

Самый вкусный медийный контент – острый. Самый правильный – это меню государственных медиа. Сбалансировано. Но сегодня первый поднял острую тему школьного питания.

«Чтобы дети не умерли с голоду». Лукашенко рассказал, как в 90-е решался вопрос со школьным питанием-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я помню, когда принимал это решение. Это было в те 90-е годы, начиная от Чернобыля, когда единственное (особенно в деревни, когда я приезжал туда), что мы могли тогда себе позволить. И чтобы дети не умерли с голоду, мы их должны хорошим обедом накормить в школах. Тогда было предложение вообще исключить всякую кормежку – нет денег. Тогда мною принято было обратное решение. Детей будем кормить.

# Питание # Александр Лукашенко

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