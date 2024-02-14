Содержание железа в 11 раз выше нормы! Как решили проблему с качеством воды в Молодечненском районе?

Новости Беларуси. Обеспечить качественной питьевой водой даже самые отдаленные уголки Минской области. Над этой задачей работают в центральном регионе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. По госпрограмме до 2025-го питьевое водоснабжение должны провести всем потребителям. Только в 2023 году построено 75 станций обезжелезивания. Наибольшие объемы работ выполнили в Молодечненском районе. Как изменилась ситуация с качеством воды – узнала Дарья Авсюк.

Сегодня жители деревни Солтаны Молодечненского района могут спокойно наполнять свои кружки питьевой водой из-под крана. А еще год назад это казалось роскошью. Содержание железа в жидкости в 11 раз превышало норму! Настоящим спасением стала новая станция обезжелезивания.

Анатолий Кулеш, мастер строительного участка предприятия «Молодечноводоканал»:

На сегодняшний момент, по данным лаборатории, железо – менее 1 миллиграмма на 1 дм кубический при норме 0,3. В станции обезжелезивания установлен резервуар чистой питьевой воды, стабильность давления, обеспечиваем бесперебойную подачу. Станция работает в автоматическом режиме, персонала на ней нет.