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Могилёв засыпало снегом. И вот какие фото жители выкладывают в соцсети

06 марта 2020 11:15
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Новости Беларуси. В Могилеве 6 марта выпал снег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И эта метеоновость стала самой популярной в городе.

Могилёв засыпало снегом. И вот какие фото жители выкладывают в соцсети -1

Сотни фотографий пополнили ленты в соцсетях. Снежные пейзажи в начале марта хоть и не редкость, но сегодняшний восторг вполне объясним: календарная зима белорусов снегом не порадовала.

Однако радость жителей была недолгой. Снег в этот день, как в известной песне, кружился и таял. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в стране будет прохладно, как и задумано природой ранней весной.

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Могилёв засыпало снегом. И вот какие фото жители выкладывают в соцсети -4

Могилёв засыпало снегом. И вот какие фото жители выкладывают в соцсети -6

Могилёв засыпало снегом. И вот какие фото жители выкладывают в соцсети -8

Могилёв засыпало снегом. И вот какие фото жители выкладывают в соцсети -10

Могилёв засыпало снегом. И вот какие фото жители выкладывают в соцсети -12

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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