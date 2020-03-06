Могилёв засыпало снегом. И вот какие фото жители выкладывают в соцсети

Новости Беларуси. В Могилеве 6 марта выпал снег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И эта метеоновость стала самой популярной в городе.

Сотни фотографий пополнили ленты в соцсетях. Снежные пейзажи в начале марта хоть и не редкость, но сегодняшний восторг вполне объясним: календарная зима белорусов снегом не порадовала.

Однако радость жителей была недолгой. Снег в этот день, как в известной песне, кружился и таял. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в стране будет прохладно, как и задумано природой ранней весной.

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