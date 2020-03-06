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Оксана Бичун о развитии внутреннего туризма: «Нужны идеи»

06 марта 2020 10:50
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Туризм в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

Оксана Бичун, председатель Совета Республиканского Союза туристических организаций:
Республиканский союз туристских организаций, понимая необходимость своего большего вовлечения и участия в процессе организации внутреннего туризма в нашей стране, направил письмо в министерство спорта и туризма о том, какие необходимо создать нам вместе – не то, что нам отдельно, а вместе – предложения по развитию внутреннего и въездного туризма. И эти вопросы, они обсуждаются практически чуть ли не каждый день. То есть step by step – шаг за шагом. Маленькими шагами к большой цели, которой мы хотим тоже достичь. Мы хотим быть вовлечены в процессы, и для этого нам нужен диалог с государством. И поэтому создана эта республиканская общественная организация.

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Конкретно, чего не хватает?

Макарина-Кибак: «У нас правовое поле для внутреннего туризма есть»

Оксана Бичун:
Именно, в том числе, развития инфраструктуры. Там, где требуются усилия совместные, инвестиции.

Игорь Марзалюк:
А чтобы развивать, что сдерживает?

Оксана Бичун о развитии внутреннего туризма: «Нужны идеи»-1

Оксана Бичун:
Идеи, нужны идеи. Знаете, как говорят, на хлеб зарабатывают руками, на масло – головой, на икру – идеями. Поэтому, конечно, в основе всегда должны быть идеи. Информация о развитии новых объектов. А ещё – увеличение покупательной способности населения, чтобы наши граждане тоже могли путешествовать.

# Туризм # общество # Оксана Бичун

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