Оксана Бичун о развитии внутреннего туризма: «Нужны идеи»

Туризм в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

Оксана Бичун, председатель Совета Республиканского Союза туристических организаций:

Республиканский союз туристских организаций, понимая необходимость своего большего вовлечения и участия в процессе организации внутреннего туризма в нашей стране, направил письмо в министерство спорта и туризма о том, какие необходимо создать нам вместе – не то, что нам отдельно, а вместе – предложения по развитию внутреннего и въездного туризма. И эти вопросы, они обсуждаются практически чуть ли не каждый день. То есть step by step – шаг за шагом. Маленькими шагами к большой цели, которой мы хотим тоже достичь. Мы хотим быть вовлечены в процессы, и для этого нам нужен диалог с государством. И поэтому создана эта республиканская общественная организация.

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Конкретно, чего не хватает?

Макарина-Кибак: «У нас правовое поле для внутреннего туризма есть»

Оксана Бичун:

Именно, в том числе, развития инфраструктуры. Там, где требуются усилия совместные, инвестиции.

Игорь Марзалюк:

А чтобы развивать, что сдерживает?