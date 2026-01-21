Почему некоторые зимы бывают особенно холодными? Объяснил учёный

Иван Буяков, младший научный сотрудник лаборатории климатических исследований Института природопользования НАН Беларуси:

Дело в том, что чтобы случилась суровая зима, должно совпасть определенное количество факторов. Начиная от циркуляционного фактора, то есть что должна быть адвекция холодных воздушных масс, которая обусловлена поведением стратосферного полярного вихря. Это циркуляция на высотах около 30 километров. И обычно там дуют западные ветра над северным полушарием. И если ситуация нормальная, зональная скорость ветра там в пределах нормы, то есть направленная с Запада на Восток, то холодный воздух арктический оказывается как бы заперт в высоких широтах и не может распространиться к нам и в более южные широты.



Но бывают отдельные годы, когда эта циркуляция дает сбой, вращение с Запада на Восток прекращается, либо приобретает отрицательную аномалию, то есть со знаком минус, то есть наоборот, с востока на запад начинает дуть ветер на тех высотах. Наступает сбой в этой циркуляции. Но такие события бывают достаточно часто, почти каждый год это может случиться. Обычно это больше влияет на североамериканский сектор, северного полушария. Все-таки до Европы этот сигнал может доходить, а может не доходить. Вот в эти годы дошел.

Подробности в видео.