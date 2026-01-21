Китай успешно запустил новую ракету-носитель «Чанчжэн‑12» с космодрома на острове Хайнань. Аппарат стартовал с коммерческой площадки и вывел на орбиту очередную партию низкоорбитальных интернет‑спутников. Всего это уже 19-я группа носителей, оснащенных ключевыми технологиями для будущих спутниковых сетей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разработчиком выступила пекинская компания GalaxySpace, одна из ведущих частных фирм, участвующих в создании китайской версии глобальных спутниковых систем связи. Для компании это второй подобный проект, и, как отметил глава «умной фабрики» Чен Мин, впервые удалось реализовать полностью цифровизированный производственный процесс.

Чен Мин, руководитель подразделения по производству интеллектуальных спутников GalaxySpace:

Мы впервые внедрили полностью цифровой рабочий процесс. Ориентируясь на конкретные потребности массового производства, мы провели автоматизированное тестирование, интеллектуальную сборку и контроль, а также оптимизировали процессы на стартовой площадке, что значительно повысило общую эффективность.

Ракета «Чанчжэн‑12» стала первым китайским носителем с однокорпусной конструкцией диаметром четыре метра. Она способна выводить до 12 тонн на низкую околоземную орбиту и до шести тонн на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 километров. Новая система поддерживает как одиночные, так и групповые запуски спутников, что открывает широкие возможности для дальнейшего развития космической инфраструктуры Китая.