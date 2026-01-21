До -25° и гололёд – погода на 21 января в Беларуси

По данным Белгидромета, 21 января на некоторых участках автодорог по‑прежнему будет наблюдаться гололедица. В ночное и утреннее время в отдельных районах возможны туман и изморозь. В темные часы суток температура воздуха в ряде мест может опуститься до -25 °C.

В течение дня небо будет частично облачным, с прояснениями; осадки маловероятны. В отдельных местах не исключен легкий туман и изморозь. На некоторых участках дорог сохранится гололедица. Ветер ожидается слабый, с переменным направлением. Температурный фон днем составит от -3 °C на западе до -14 °C на востоке страны.

В Минске прогнозируется переменная облачность, без значительных осадков. На отдельных отрезках дорог возможна гололедица. Ветер слабый, неустойчивый. Температурные показатели: утром -14…-17 °C, днем -8…-11 °C, к вечеру -12…-15 °C.

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